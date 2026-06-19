Entre picos y caídas: cómo cambió la molienda de granos en Entre Ríos en 16 años.

La evolución de la molienda de soja, lino, arroz y trigo pan en la provincia de Entre Ríos entre enero de 2010 y abril de 2026 , según datos del Ministerio de Agricultura de la Nación a través de la Dirección de Mercados Agroalimentarios a los que accedió UNO, muestra un comportamiento fuertemente cíclico, con una marcada estacionalidad mensual y cambios estructurales en la escala de industrialización a lo largo del período.

En los primeros registros de 2010 se observa un sistema aún relativamente acotado en soja, con valores que oscilan entre niveles bajos y picos puntuales que no superaban en general las 16 mil toneladas mensuales, mientras que el arroz ya se posicionaba como el principal complejo de molienda en volumen, con registros iniciales en torno a 46 mil toneladas y picos que rápidamente se ubicaron por encima de las 60 mil toneladas.

Un sistema que cambia: así evolucionó la molienda de granos en Entre Ríos desde 2010

El trigo pan se mantenía en una franja estable cercana a las 19 a 24 mil toneladas mensuales, y el lino presentaba una escala marginal, altamente variable, con meses de fuerte expansión relativa pero sobre bases absolutas muy pequeñas.

Durante el período 2011-2013 se consolida un cambio importante en la dinámica industrial, especialmente en soja, que comienza a mostrar un crecimiento sostenido en sus picos mensuales, alcanzando valores superiores a las 30 mil toneladas hacia 2011 y 2012, con episodios excepcionales de volatilidad intraanual. El arroz, por su parte, mantiene una tendencia relativamente estable pero ascendente en promedio, con picos que superan las 90 mil toneladas en varios meses de 2011 y 2012, reflejando una expansión del complejo arrocero provincial. El trigo pan acompaña con menor variabilidad, sosteniéndose en un rango más acotado, mientras que el lino continúa siendo residual, con intermitencias de molienda y meses directamente sin actividad registrada, lo que sugiere una industrialización dependiente de campañas específicas y no de un flujo constante.

A partir de 2014 se observa un quiebre relevante en la volatilidad de la soja, con meses de fuerte caída seguidos por recuperaciones abruptas que llevan los volúmenes a superar nuevamente las 30 y hasta 38 mil toneladas en algunos picos. Este comportamiento se intensifica hacia 2015 y 2016, donde la soja alterna meses de fuerte contracción con recuperaciones significativas, lo que evidencia una mayor sensibilidad a factores de oferta, logística o demanda industrial. En contraste, el arroz se mantiene como el componente más estable del sistema de molienda provincial, oscilando mayoritariamente entre 40 mil y 100 mil toneladas, con algunos picos extraordinarios que superan ampliamente ese rango en momentos puntuales. El trigo pan mantiene una trayectoria relativamente estable, aunque con leves tendencias descendentes en algunos tramos, mientras que el lino sigue mostrando un comportamiento errático, con largos períodos sin molienda registrada.

Entre 2017 y 2019 el sistema entra en una fase de relativa maduración en términos de soja, que se estabiliza en un rango más previsible de entre 10 mil y 38 mil toneladas mensuales, con menos picos extremos que en los años previos, aunque todavía con fuerte estacionalidad. El arroz mantiene su rol dominante en volumen, con valores frecuentes entre 50 mil y 80 mil toneladas mensuales, y episodios de recuperación por encima de las 80 mil. El trigo pan conserva su estabilidad estructural, mientras que el lino muestra leves repuntes ocasionales, sin alterar su condición marginal dentro del conjunto industrial. Este período puede interpretarse como una etapa de consolidación relativa del sistema agroindustrial provincial, con menor volatilidad extrema en soja respecto de los años anteriores.

En el período 2020-2022 se observa nuevamente una reconfiguración significativa, con un repunte fuerte de la soja a partir de 2021, donde se registran valores que vuelven a superar las 40 mil toneladas e incluso alcanzan picos cercanos a 43 mil toneladas, marcando una recuperación del complejo oleaginoso. El arroz, en paralelo, mantiene una alta variabilidad pero dentro de una franja elevada, con meses que oscilan entre 60 mil y más de 90 mil toneladas, destacándose como el principal estabilizador del sistema de molienda provincial. El trigo pan muestra cierta resiliencia, manteniéndose en torno a 12 mil a 16 mil toneladas, con leves oscilaciones estacionales. El lino, aunque sigue siendo marginal, presenta algunos repuntes intermitentes que no logran sostenerse en el tiempo, confirmando su carácter de actividad secundaria o complementaria.

Desde 2023 hasta 2024 se observa una nueva fase de fuerte volatilidad en soja, con caídas pronunciadas en algunos meses seguidas por recuperaciones intensas que llevan nuevamente los valores por encima de las 40 y hasta casi 50 mil toneladas en 2024. El arroz continúa siendo el componente más relevante en volumen, con registros frecuentes en torno a 65 mil a 80 mil toneladas, aunque con meses de contracción más marcados que en etapas anteriores. El trigo pan mantiene su rango histórico, con variaciones moderadas, mientras que el lino muestra pequeños repuntes esporádicos, sin alterar su baja participación relativa en el total de molienda. Este período refleja una mayor sensibilidad del sistema a shocks estacionales o de mercado, especialmente en soja y arroz.

En el tramo más reciente, entre 2025 y abril de 2026, la serie muestra nuevamente una elevada volatilidad en soja, con meses de fuerte expansión por encima de 45 mil toneladas en 2025 y caídas posteriores que vuelven a ubicarla en rangos inferiores a las 30 mil toneladas en 2026. El arroz continúa siendo el eje central de la industrialización provincial, con valores que siguen oscilando entre aproximadamente 60 mil y más de 85 mil toneladas mensuales, sosteniendo su liderazgo estructural. El trigo pan mantiene una tendencia de relativa estabilidad, aunque con oscilaciones más acentuadas en los últimos meses del período, mientras que el lino permanece como un componente marginal e intermitente, con presencia esporádica y sin tendencia de crecimiento sostenido. En conjunto, la serie 2010-2026 evidencia una estructura agroindustrial entrerriana fuertemente dependiente del arroz como base estable, una soja altamente cíclica con fases de expansión y contracción marcadas, y un trigo pan relativamente estable en escala media, mientras que el lino se mantiene como una actividad residual de baja significación dentro del sistema de molienda provincial.