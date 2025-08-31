Uno Entre Rios | Policiales | Victoria

Trágico accidente en Victoria: un joven perdió la vida tras colisionar con un camión estacionado

Un joven de 25 años falleció en Victoria tras chocar con su moto contra un camión estacionado. La policía informó que no llevaba casco.

31 de agosto 2025 · 15:04hs
Trágico accidente en Victoria: un joven perdió la vida tras colisionar con un camión estacionado

En la mañana de este domingo, alrededor de las 6.30, un grave accidente de tránsito en la ciudad de Victoria dejó como saldo el fallecimiento de un joven de 25 años, identificado como Exequiel Antelo, domiciliado en el primer cuartel.

El siniestro ocurrió en calle San Martín, antes de la intersección con calle Arenales, cuando la víctima circulaba a bordo de una motocicleta Yamaha YBR 125 c.c. Por causas que aún se investigan, el conductor impactó contra la parte trasera de un camión Mercedes Benz que se encontraba estacionado sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia del fuerte golpe, el motociclista sufrió una lesión fatal en la zona craneal y perdió la vida en el lugar. Desde la Jefatura Departamental se confirmó a UNO que no llevaba puesto el casco reglamentario al momento del impacto.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital local para la realización de la autopsia, mientras que el Fiscal de turno fue notificado y se encuentra a cargo de las actuaciones correspondientes.

