En la madrugada de este domingo se produjo un grave accidente en la ruta 39 cuando, por motivos que se investigan, el conductor de un Chevrolet Vectra perdió el control y despistó. En esas circunstancias, un hombre de 48 años, que viajaba como acompañante, salió despedido del vehículo y murió en el acto.
Ruta 39: un hombre que viajaba de acompañante murió al salir despedido en un despiste
Este domingo por la madrugada se produjo un grave accidente en el kilómetro 130 de la ruta 39. Un hombre falleció al ser despedido del vehículo
31 de agosto 2025 · 09:08hs
El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 130 de la mencionada ruta provincial, en jurisdicción del departamento Uruguay .
Acudieron al lugar personal policial de Criminalística, emergencias y de tránsito. Intervino la Fiscalía en turno que ordenó las pericias correspondientes par deslindar la responsabilidad el conductor en al tragedia.