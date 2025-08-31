Ruta 39: un hombre que viajaba de acompañante murió al salir despedido en un despiste

Este domingo por la madrugada se produjo un grave accidente en el kilómetro 130 de la ruta 39. Un hombre falleció al ser despedido del vehículo

En la madrugada de este domingo se produjo un grave accidente en la ruta 39 cuando, por motivos que se investigan, el conductor de un Chevrolet Vectra perdió el control y despistó. En esas circunstancias, un hombre de 48 años, que viajaba como acompañante, salió despedido del vehículo y murió en el acto.