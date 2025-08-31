Uno Entre Rios | Policiales | ruta 39

Ruta 39: un hombre que viajaba de acompañante murió al salir despedido en un despiste

Este domingo por la madrugada se produjo un grave accidente en el kilómetro 130 de la ruta 39. Un hombre falleció al ser despedido del vehículo

31 de agosto 2025 · 09:08hs
Este domingo por la madrugada se produjo un grave accidente en el kilómetro 130 de la ruta 39. Un hombre falleció al ser despedido del vehículo

Este domingo por la madrugada se produjo un grave accidente en el kilómetro 130 de la ruta 39. Un hombre falleció al ser despedido del vehículo

En la madrugada de este domingo se produjo un grave accidente en la ruta 39 cuando, por motivos que se investigan, el conductor de un Chevrolet Vectra perdió el control y despistó. En esas circunstancias, un hombre de 48 años, que viajaba como acompañante, salió despedido del vehículo y murió en el acto.

Ruta 39 muerto despiste hombre Uruguay

El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 130 de la mencionada ruta provincial, en jurisdicción del departamento Uruguay .

La Filial Larroque de Federación Agraria denunció que jaurías de perros atacan y matan ejemplares de ganado vacuno y lanar

Larroque: jauría de perros atacan y matan ganado

Ibañez fue absuelta (izq.), Izaguirre (centro) y Morelli condenados.

Contador condenado por asociación ilícita fiscal accedió a la libertad la condicional

Acudieron al lugar personal policial de Criminalística, emergencias y de tránsito. Intervino la Fiscalía en turno que ordenó las pericias correspondientes par deslindar la responsabilidad el conductor en al tragedia.

ruta 39 Uruguay despiste hombre
Noticias relacionadas
detienen a sospechoso de liderar red de narcomenudeo en gualeguay

Detienen a sospechoso de liderar red de narcomenudeo en Gualeguay

El joven, quien caminaba por calle Osinalde y Sauce de Luna, en Paraná, intentó huir al ver el móvil policial 

Paraná: lo detuvieron con cocaína, celulares y una maquina de contar billetes

Rescataron 17 perros que sobrevivían en una casa abandonada

Rescataron 17 perros que sobrevivían en una casa abandonada

El conductor de un Toyota Etios automático resultó con fractura en uno de sus brazos luego chocar tres autos y volcar el propio.

Paraná: volcó su auto automático luego de chocar tres vehículos

Ver comentarios

Lo último

Acindar tiene su planta paralizada y personal suspendido

Acindar tiene su planta paralizada y personal suspendido

Día de la Obstetricia y la Embarazada: reafirman la importancia de los controles prenatales

Día de la Obstetricia y la Embarazada: reafirman la importancia de los controles prenatales

Julián Stoppello: La cultura no se concentra, llega a toda la provincia

Julián Stoppello: "La cultura no se concentra, llega a toda la provincia"

Ultimo Momento
Acindar tiene su planta paralizada y personal suspendido

Acindar tiene su planta paralizada y personal suspendido

Día de la Obstetricia y la Embarazada: reafirman la importancia de los controles prenatales

Día de la Obstetricia y la Embarazada: reafirman la importancia de los controles prenatales

Julián Stoppello: La cultura no se concentra, llega a toda la provincia

Julián Stoppello: "La cultura no se concentra, llega a toda la provincia"

Diputados: proyecto busca impedir ingreso de deudores alimentarios a eventos pagos

Diputados: proyecto busca impedir ingreso de deudores alimentarios a eventos pagos

Larroque: jauría de perros atacan y matan ganado

Larroque: jauría de perros atacan y matan ganado

Policiales
Larroque: jauría de perros atacan y matan ganado

Larroque: jauría de perros atacan y matan ganado

Ruta 39: un hombre que viajaba como acompañante murió al salir despedido en un despiste

Ruta 39: un hombre que viajaba como acompañante murió al salir despedido en un despiste

Contador condenado por asociación ilícita fiscal accedió a la libertad la condicional

Contador condenado por asociación ilícita fiscal accedió a la libertad la condicional

Detienen a sospechoso de liderar red de narcomenudeo en Gualeguay

Detienen a sospechoso de liderar red de narcomenudeo en Gualeguay

Paraná: lo detuvieron con cocaína, celulares y una maquina de contar billetes

Paraná: lo detuvieron con cocaína, celulares y una maquina de contar billetes

Ovación
Finaliza el Torneo Regional del Litoral Femenino

Finaliza el Torneo Regional del Litoral Femenino

Entre Ríos no participará de los Juegos Evita 2025

Entre Ríos no participará de los Juegos Evita 2025

Sábado de sorpresas en la Copa de la LPF

Sábado de sorpresas en la Copa de la LPF

Bajo la lluvia, el amor de papá también ataja

Bajo la lluvia, el amor de papá también ataja

Werner logró su quinta pole de 2025 en TC Pick Up

Werner logró su quinta pole de 2025 en TC Pick Up

La provincia
Día de la Obstetricia y la Embarazada: reafirman la importancia de los controles prenatales

Día de la Obstetricia y la Embarazada: reafirman la importancia de los controles prenatales

Diputados: proyecto busca impedir ingreso de deudores alimentarios a eventos pagos

Diputados: proyecto busca impedir ingreso de deudores alimentarios a eventos pagos

Toma impulso la Feria Provincial del Libro a celebrarse en Concordia

Toma impulso la Feria Provincial del Libro a celebrarse en Concordia

SMN: alerta naranja por tormentas y lluvias intensas en la región

SMN: alerta naranja por tormentas y lluvias intensas en la región

Afirman que el médico Guillermo Riolo, imputado en Entre Ríos, trabaja en un hospital de Santa Cruz

Afirman que el médico Guillermo Riolo, imputado en Entre Ríos, trabaja en un hospital de Santa Cruz

Dejanos tu comentario