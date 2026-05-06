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Vialidad Nacional supervisó trabajos sobre la conexión vial Victoria-Rosario

Vialidad Nacional supervisó la instalación de pórticos que permitirán incorporar cartelería variable, cámaras y sensores para mejorar la gestión del tránsito.

6 de mayo 2026 · 16:43hs
Vialidad Nacional supervisó trabajos sobre la conexión vial Victoria-Rosario.

Vialidad Nacional supervisó trabajos sobre la conexión vial Victoria-Rosario.

Vialidad Nacional supervisa la ejecución de mejoras sobre la Ruta Nacional 174, en el tramo de la conexión vial Victoria-Rosario a cargo de la empresa concesionaria Alto Delta S.A, donde se realiza la colocación de dos pórticos en las cabeceras.

Los pórticos forman parte del proceso de modernización de la conexión vial, en el marco de la implementación de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones. Sobre estas nuevas estructuras se instalarán dispositivos de cartelería variable para informar en tiempo real el estado del tránsito y las condiciones climáticas. Además, contarán con cámaras y sensores vinculados a balanzas dinámicas, que facilitarán el control del peso del transporte pesado con el objetivo de preservar la infraestructura vial.

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A su vez, los pórticos ubicados en las cabeceras funcionarán como control físico de altura máxima, lo que contribuirá a una mejor gestión de la circulación y a la prevención de incidentes con vehículos de gran porte.

Estas tareas se suman a otras mejoras ya ejecutadas sobre la RN 174, entre ellas trabajos de bacheo y fresado de calzada, arreglos de juntas en puentes, reacondicionamiento de estaciones de peaje y acciones de mantenimiento general, como corte de pasto y reemplazo de cartelería y barandas en distintos sectores del viaducto.

Trabajos en las rutas 12 y 14

Vialidad Nacional supervisa la ejecución de mejoras en las rutas nacionales 12 y 14 que desarrolla la concesionaria AUMESA., dentro del Tramo Oriental. Se trata de trabajos de mantenimiento y puesta en valor en distintos sectores que tienen como objetivo mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial.

En la Ruta Nacional 12, en el Complejo Zárate – Brazo Largo, se ejecutan tareas de mantenimiento general en los puentes Mitre y Urquiza, orientadas a conservar la infraestructura y mejorar las condiciones de circulación.

Por otro lado, en la Ruta Nacional 14, se lleva a cabo la puesta en valor de luminarias en cercanías a Gualeguaychú y se ejecuta bacheo de hormigón en sentido Sur–Norte y bacheo asfáltico en sentido Norte–Sur.

En simultaneo, se realizan tareas de reparación de losas de hormigón y acondicionamiento de alambrado de paso de fauna a la altura del Km 200 – Arroyo El Borracho.

Asimismo, en la provincia de Corrientes se desarrollan diversos trabajos como bacheo entre Bonpland y Paso de los Libres, mejoras en trinchera en Mocoretá y limpieza de zona de camino en Cuatro Bocas.

Por último, en la zona del Parque Nacional El Palmar se ejecutan cortafuegos como medida preventiva.

Estas tareas se suman a otras mejoras ya ejecutadas sobre el Tramo Oriental, entre las que se incluyen el reacondicionamiento de estaciones de peaje y distintas acciones de mantenimiento general, tales como el corte de pasto y el reemplazo de cartelería y barandas en diversos sectores

Vialidad Nacional Victoria trabajos
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