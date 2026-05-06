Vialidad Nacional supervisa la ejecución de mejoras sobre la Ruta Nacional 174, en el tramo de la conexión vial Victoria-Rosario a cargo de la empresa concesionaria Alto Delta S.A, donde se realiza la colocación de dos pórticos en las cabeceras.
Vialidad Nacional supervisó trabajos sobre la conexión vial Victoria-Rosario
Vialidad Nacional supervisó la instalación de pórticos que permitirán incorporar cartelería variable, cámaras y sensores para mejorar la gestión del tránsito.
Los pórticos forman parte del proceso de modernización de la conexión vial, en el marco de la implementación de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones. Sobre estas nuevas estructuras se instalarán dispositivos de cartelería variable para informar en tiempo real el estado del tránsito y las condiciones climáticas. Además, contarán con cámaras y sensores vinculados a balanzas dinámicas, que facilitarán el control del peso del transporte pesado con el objetivo de preservar la infraestructura vial.
A su vez, los pórticos ubicados en las cabeceras funcionarán como control físico de altura máxima, lo que contribuirá a una mejor gestión de la circulación y a la prevención de incidentes con vehículos de gran porte.
Estas tareas se suman a otras mejoras ya ejecutadas sobre la RN 174, entre ellas trabajos de bacheo y fresado de calzada, arreglos de juntas en puentes, reacondicionamiento de estaciones de peaje y acciones de mantenimiento general, como corte de pasto y reemplazo de cartelería y barandas en distintos sectores del viaducto.
Trabajos en las rutas 12 y 14
Vialidad Nacional supervisa la ejecución de mejoras en las rutas nacionales 12 y 14 que desarrolla la concesionaria AUMESA., dentro del Tramo Oriental. Se trata de trabajos de mantenimiento y puesta en valor en distintos sectores que tienen como objetivo mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial.
En la Ruta Nacional 12, en el Complejo Zárate – Brazo Largo, se ejecutan tareas de mantenimiento general en los puentes Mitre y Urquiza, orientadas a conservar la infraestructura y mejorar las condiciones de circulación.
Por otro lado, en la Ruta Nacional 14, se lleva a cabo la puesta en valor de luminarias en cercanías a Gualeguaychú y se ejecuta bacheo de hormigón en sentido Sur–Norte y bacheo asfáltico en sentido Norte–Sur.
En simultaneo, se realizan tareas de reparación de losas de hormigón y acondicionamiento de alambrado de paso de fauna a la altura del Km 200 – Arroyo El Borracho.
Asimismo, en la provincia de Corrientes se desarrollan diversos trabajos como bacheo entre Bonpland y Paso de los Libres, mejoras en trinchera en Mocoretá y limpieza de zona de camino en Cuatro Bocas.
Por último, en la zona del Parque Nacional El Palmar se ejecutan cortafuegos como medida preventiva.
Estas tareas se suman a otras mejoras ya ejecutadas sobre el Tramo Oriental, entre las que se incluyen el reacondicionamiento de estaciones de peaje y distintas acciones de mantenimiento general, tales como el corte de pasto y el reemplazo de cartelería y barandas en diversos sectores