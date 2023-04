Testigos complican a acusados de homicidio en una disputa barrial

En este sentido, un testigo de apellido Páez, que declaró el lunes, aseguró que los imputados “mataron a un pibe que no tenía nada que ver”, y fue contundente al sostener reiteradamente que “fueron ellos” los autores del homicidio, señalando a Zuazo y Giampietri.

Una testigo clave fue Guadalupe Sotelo, quien se sentó frente al jurado y no pudo hablar, se descompuso y fue asistida por personal médico de Tribunales. Más tarde, sin la presencia de los imputados, pudo relatar lo que vivió aquella madrugada en que incendiaron su casa y luego murió de un balazo el joven que había ido a ayudarla.

Asimismo, su cuñada Selene Zaragoza recordó que luego de ser quemada la casa de Guadalupe, se despertó a las 4 de la madrugada por los gritos y observó que los atacantes iban a arremeter contra la suya, ubicada a escasos metros.

“Yo me cansé de llamar al 911. No sé si venía la policía porque ni me asomaba del miedo. Cuando salí porque venían a prender fuego mi casa, recién ahí vinieron los bomberos con la policía. Pero pasó no sé cuánto”, dijo Zaragoza.

La mujer fue más incriminante para Giampietri que para Zuazo en cuanto al momento en que Jerez cayó herido de muerte. “Vi a una persona que estaba disparando, a Cristian. Estaba en la callecita del medio y yo en la de mi suegra”, dijo Zaragoza, y agregó: “A Zuazo lo vi esa noche. Al momento del asesinato no lo vi, pero sí antes, lo ví cuando tiraban. Vi a todos los chicos de ellos que tiraban para mi casa, para la casa de mi suegra”.

En tanto, la testigo dijo que a Jerez no lo había visto nunca: “No lo conocía al chico hasta después de esta desgracia. Él fue a ayudar porque a mi cuñada que le habían prendido fuego todo”, dijo.

En la compleja trama familiar y vecinal, la mujer se encontraba en el grupo familiar opuesto al de los presuntos homicidas, pero antes de esos días tenía una buena relación con ellos: “Ellos me pasaban la luz y el agua. Con ellos me llevaba bien, pero pasó todo esto”, lamentó.

En cuanto a Zuazo, lo ubicó como el proveedor de las armas que utilizaban en el barrio: “Sabía que les prestaba las armas el hombre de Capibá, Zuazo. Por que los chicos venían a mi casa y a veces escuchaba que decían ‘ahí el Gordo me va a prestar el fierro’”.

Lo que no quedó claro es cuál era el trasfondo del conflicto que esos días caldeó el barrio: “Ellos tenían problemas entre parientes, no sé cómo llegan a esto porque yo con ellos me llevaba bien”, dijo Zaragoza.

La mujer dijo varias veces que desde la vivienda de los Sotelo no disparaban hacia la de los Giampietri. Pero el defensor Patricio Cozzi le marcó una contradicción respecto a lo que había declarado en la Fiscalía poco después del hecho, cuando habló de las balaceras. Este martes en el juicio, la testigo aclaró: “Toda la noche estuvieron a las balaceras. Porque eso no empezó a las 4 de la mañana. Ya venían y venían y venían”. Consultada de si hubo algún herido en los tiroteos previos, respondió: “Si vamos al caso, salían todos heridos. Ese tiro hubiese sido para cualquiera de los que estaban ahí parados”.

La médica forense Lilian Pereyra declaró sobre el estudio autópsico practicado a la víctima. Informó que la muerte se produjo por “pasaje de proyectil de arma de fuego”, el cual “ingresó por la parte media del glúteo, siguió en dirección oblicua y salió por fosa ilíaca derecha”.

“En el recorrido fue dañando elementos de la cavidad abdominal. La causa del fallecimiento fue porque seccionó la arteria ilíaca derecha, causó hemorragia y produjo la muerte”, dictaminó la médica.

Luego declaró Martín Tórtul Alarcón, oficial principal de la División Homicidios, quien aquella madrugada llegó a la escena del crimen, en calle Gobernador Parera y una cortada sin nombre. Se encontraba allí personal de la comisaría 15°, y el investigador observó que sobre la vereda oeste, donde vive la familia Sotelo, había manchas de sangre. “Entrevistamos a una mujer que nos contó que las personas que dispararon lo hicieron desde enfrente, donde vive la familia Giampietri, y que mientras tiraban se escondían atrás de las paredes”.

Cuando allanaron la vivienda de los acusados, ubicada en diagonal a 10 o 15 metros de donde cayó Jerez, encontraron vainas servidas calibre 22 en el frente. A su vez, al costado de la casa había un auto y al lado encontraron un tambor de un revólver con balas.

“Osores (la mujer que entrevistó en el lugar) estaba bastante nerviosa y temerosa por lo que había pasado”, dijo el testigo, y recordó que le dijo que “Zuazo y Giampietri disparaban y se movían”.

A su vez, encontraron evidencias de los ataques pirómanos de esa madrugada en el barrio: “En la vivienda de Giampietri había bombas molotov”, recordó Tórtul Alarcón.

El juicio continuará este miércoles con más declaraciones de testigos sobre aquella madrugada fatal. Serán familiares y allegados a los acusados, sobre todo a Giampietri, quienes abonarán la hipótesis de su defensa, acerca del contexto de violencia que se vivía en el barrio por esos días y lo ocurrido al momento del disparo mortal.