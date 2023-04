Homicidio en Paraná: discuten quién disparó contra Jerez

Inició hoy el juicio por jurado contra Daniel Nicolás Zuazo y Cristian Giampietri acusados del homicidio de Ángel Jerez, ocurrido el 16 de julio de 2020 en el barrio Juan Pablo II, de Paraná. La Fiscalía sostuvo que le dispararon "por la espalda y de forma cobarde", mientras que la defensa afirmó que sus defendidos no efecturan el disparo contra el joven. Hablaron de un conflicto previo y señalaron a un grupo liderado por dos hermanos.

Y agregó: "Zuazo, apodado 'El Gordo'; y Giampietri, apodado 'Mocovela', dispararon contra Jerez y lo hicieron de espaldas cuando estaba cerrando el portón de ingreso de la vivienda de Sotelo. La bala le ingresó por el glúteo izquierdo, pasó por la espalda y lo atravesó diagonalmente saliéndole por delante. Le produjo una hemorragia interna y murió en el lugar".

Embed

En esa línea, se anticipó a la tesis de la defensa, quienes afirman que los acusados no tuvieron participación en el crimen. Al respecto, señaló que la Fiscalía "se va a acreditar, con la ayuda de los testigos presenciales, los policías y quienes han analizado la prueba científica, que ese día Ángel fue a ayudar y encontró la muerte en mano de los acusados, para quienes la vida ajena no vale nada".

A su tiempo, el abogado querellante Javier Aiani adhirió a la tesis fiscal. "Atentaron contra la vida del señor Jerez sin que este hiciera ningún tipo de actitud que pusiera en peligro o amedrentara a los imputados", afirmó.

ZuazoGiampietri.jpg Daniel Nicolás Zuazo y Cristian Giampietri están acusados del homicidio de Ángel Jerez.

La tesis de la defensa

A su tiempo, Vanesa Sampedri, quien junto a Sebastián Ludi ejerce la defensa pública de Zuazo, planteó que la Fiscalía no podrá probar quién disparó contra Jerez. "Ángel (Jerez) murió a causa de un disparo de arma de fuego. La gran pregunta es quién fue la persona que efectuó el disparo mortal. En el juicio, esta pregunta no podrá ser respondida con total seguridad".

"No sólo no se secuestró el arma, sino que el desmotest sobre mi defendido fue negativo. Nicolás Zuazo no fue el responsable de este trágico hecho. Él está tranquilo porque es inocente", concluyó.

El abogado Patricio Cozzi, defensor de Giampietri, se manifestó en igual sentido y sumó hechos nuevos a su tesis: "Va a quedar quedar acreditado que la semana anterior, el 9 de julio, la familia de Cristian Giampietri recibió amenazas de la familia Sotelo para que se vayan del barrio porque querían vender su terreno. La amenaza fue denunciada y, posterior a la denuncia, Giampietri recibe un balazo en la espalda de parte de los hermanos Sotelo, que lideró 'Tatita'. Por suerte la bala no afectó órganos vitales. Una jueza puso medidas de restricción a los hermanos Sotelo. No podía entrar al barrio Juan Pablo II. Los hermanos se fueron al barrio El Radar".

"Luego, el 16 de julio de 2020 aproximadamente a las 3 de la mañana, los hermanos, liderados por 'Tatita' Sotelo, se hicieron presente y querían expulsar a Giampietri y su familia. Ese día hubo 28 llamados al 911, de los cuales 20 hizo la familia de Cristian. Fueron agredidos con piedrazos, botellazos y tiros".

Enseguida, refirió que durante el juicio declararán policías que intervinieron en el conflicto y que incluso uno, el sargento Lencina, recibió un disparo por parte de los Sotelo que le rozó el chaleco antibalas. "Cristian trató de velar por su familia. Puedo dar certeza que él no disparó. Nunca tuvo una denuncia en su contra y en su vida nunca agarró un arma. Cuando sucede este hecho estaba velando por sus hijos. Su pareja había sido trasladada por la Policía. Estaba ensangrentada a causa de los botellazos de los Sotelo".

Finalmente, el abogado Miguel Ángel Cullen, también defensor de Giampietri, señaló: "La pregunta central aquí es quién disparó el arma homicida. Eso no lo vamos a poder resolver en forma positiva, pero sí vamos a poder decir que hay pruebas científica que determinan que no fue Giampietri".

En esta primera jornada, el jurado popular escuchará los testimonios de ocho testigos, entre los que se destacan funcionarios policiales y vecinos.