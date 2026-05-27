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Crystal Palace es el campeón de la Conference League

Crystal Palace se impuso en la final por 1 a 0 sobre Rayo Vallecano y conquistó así su primer título internacional, sumando su tercera corona en dos años.

27 de mayo 2026 · 19:52hs
Crystal Palace logró su primer título internacional.

Crystal Palace logró su primer título internacional.

Crystal Palace escribió otra página importante en su historia reciente y se consagró campeón de la Conference League tras vencer 1 a 0 a Rayo Vallecano en la final disputada en Leipzig, Alemania. El conjunto londinense conquistó así su primer título internacional y sumó la tercera corona en apenas dos años, en el ciclo más exitoso desde su fundación.

El encuentro tuvo un desarrollo cerrado y táctico durante la primera mitad. Ninguno de los dos equipos asumió demasiados riesgos y el dominio territorial fue alternado.

Augusto Batalla estará en el arco del Rayo Vallecano en la final de la Conference League.

Crystal Palace y Rayo Vallecano se miden en la final de la Conference League

Emanuel Coronel intenta progresar en una salida de Central.

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Rayo Vallecano intentó manejar la pelota y controlar el ritmo del partido, aunque se encontró con un Crystal Palace muy ordenado en defensa, replegado en su campo y preparado para responder de contraataque aprovechando la velocidad de sus atacantes.

Crystal Palace golpeó en el complemento y se coronó

La final cambió por completo en el arranque del complemento. Crystal Palace adelantó líneas, aumentó la presión y encontró rápidamente la ventaja. Adam Wharton probó desde larga distancia y el arquero Augusto Batalla respondió dejando un rebote corto dentro del área, donde apareció Jean-Philippe Mateta para empujar la pelota y marcar el 1 a 0 que terminaría definiendo el encuentro y el título europeo.

Con el resultado a favor, el conjunto inglés tuvo dos ocasiones muy claras para ampliar la diferencia. Primero con un impresionante tiro libre de Pino que se estrelló en ambos postes antes de salir. Luego, otra vez Mateta quedó mano a mano, pero Batalla respondió con una gran atajada para sostener con vida al equipo español.

En el tramo final, Rayo Vallecano buscó el empate con más empuje que claridad, obligado a correr desde atrás en la primera final internacional de su historia. Sin embargo, nunca logró generar situaciones concretas y Crystal Palace terminó asegurando una consagración histórica en Leipzig.

Crystal Palace Conference League Rayo Vallecano Fútbol
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