Paraná: detención y secuestro de arma de fuego tras persecución en la zona de calle Osinalde

En un operativo de prevención en Paraná, la policía interceptó a un grupo de jóvenes que intentó huir al notar la presencia de un patrullero

En un operativo de prevención, la policía interceptó a un grupo de jóvenes que intentó huir al notar la presencia de un patrullero. Durante el procedimiento, se incautó un revólver calibre .32 y cartuchería. El hecho ocurrió mientras personal policial realizaba recorridas preventivas por las inmediaciones de la calle Osinalde de Paraná. En ese contexto, los agentes observaron a un grupo de jóvenes que, al percatarse de la cercanía del móvil policial, emprendieron la fuga de inmediato. Tras un seguimiento por la zona, los uniformados lograron interceptar a los sospechosos en la calle Osinalde, entre Sauce de Luna y Río Seco.

Al identificar a los demorados, se constató que el grupo estaba integrado por un joven mayor de edad y varios menores. Por disposición de la Fiscalía interviniente, se tomaron las siguientes medidas:

Durante la huida, uno de los integrantes del grupo arrojó un morral al suelo. Al inspeccionar el contenido del bolso, los efectivos confirmaron el hallazgo de un arma de fuego tipo revólver y cartuchería calibre 32.

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El mayor de edad fue trasladado y alojado en la Alcaidía de Tribunales, enfrentando cargos por resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de fuego y los menores en tanto fueron trasladados a la División Minoridad, con la correspondiente intervención del Fiscal de Menores.

Operativo

En el lugar del operativo también trabajó personal de Balística de la Dirección General de Policía Científica para realizar las pericias necesarias sobre el arma secuestrada