Carmen Moritán: "Gracias a la astrología pude conectar con mi verdadero ser".

Entrevista con la profesora Carmen Moritán, astróloga. Estrellas e interrogantes. Claves del Kybalión. Latín, palabras y orígenes.

“Se trata de leer las configuraciones que se encuentran en la carta natal para facilitarle a la persona, no para predecir, porque nadie puede hacerlo”, puntualiza la profesora Carmen Moritán, quien desarrolla una astrología con un enfoque distinto al clásicamente conocido. La astróloga, también terapeuta floral, explicó la interrelación entre este sistema terapéutico y los astros.

Menos nacimientos y más vacantes: el desafío de universalizar el jardín de infantes en Entre Ríos

—En Paraná, viví en calle Santa Fe hasta que me casé, a una cuadra del parque Urquiza, y desde hace 23 años, acá (calle Diamante).

—¿Cómo era su barrio?

—Sigue siendo igual y es la casa de mi familia. En ese momento había muchas casas mientras que ahora hay demasiadas torres.

—¿Lugares de referencia?

—La iglesia San Miguel y el colegio La Salle.

—¿Hasta dónde se escapaba?

—Era muy tranquila y no hacía travesuras; jugaba en la vereda al elástico y andaba en bicicleta, e iba a la casa de mi abuela, que vivía a la vuelta. Siempre me gustó mucho la lectura.

—¿Había libros en su casa?

—Sí, mi primer acercamiento fue a (la colección) El tesoro de la juventud, que estaba en la casa de mi abuela. Ya dedicada a la astrología leí el Kybalión, continué leyendo, estudiando continuamente y haciendo cartas natales.

—¿Qué entendió primeramente de los siete principios herméticos desarrollados en el Kybalión?

—Lo de “como es arriba es abajo”.

—¿Miraba el cielo cuando era niña?

—Sí, las estrellas y me preguntaba qué había más allá.

—¿Qué actividad laboral desarrollaban sus padres?

—Mi papá era abogado y mi mamá, de 91 años, maestra, pero se dedicó a cuidarnos; mi bisabuelo, de Tezanos Pinto, fue juez federal de Entre Ríos y vivió donde actualmente es el Museo de Bellas Artes.

—¿Sentía una vocación?

—Jugaba a la maestra con una pizarra. Mi tía era maestra y mi mamá también.

—¿Qué materias le gustaban?

—Las literarias y el arte. Fui al Colegio del Huerto, en quinto año había que elegir Letras o bachillerato común, y elegí Letras. Me encantaba el mundo imaginario de las historias biográficas, las novelas históricas y me decidí por el profesorado de Literatura por el Poema del Mío Cid Campeador.

—¿Por qué?

—Me encantó la época de los juglares, el medioevo y el romanticismo.

Latín y orígenes

—¿Desarrolló otra afición además de la lectura?

—Hice esgrima, y con mi abuela materna y mi tía desde los diez años íbamos a Santa Fe a practicar Hatha yoga, retomé en Paraná y después hice en otro lugar, al igual que tai chi. Hace unos años me acerqué a la astrología, que es lo que sigo haciendo y estudiando. También fui al taller de pintura de Beatriz Repetto y me gustaba pintar paisajes.

—¿Cuándo entendió el aspecto esencial del yoga?

—Siempre estuvo latente en mí la conexión con lo espiritual y la paz interior.

—¿Tuvo algún instructor importante?

—El profesor de Santa Fe.

—¿Formadores influyentes en el profesorado?

—Me gustaba mucho Latín, con el profesor (Miguel) Andreetto, un personaje que al principio asustaba pero sabía mucho y era una persona sensible.

—¿Qué le facilitó el acceso a esa lengua?

—De él derivan las lenguas romances como el castellano, francés, portugués y el italiano, por lo cual la mayoría de las palabras tiene ese origen. Me gustaba mucho la investigación.

—¿Ejerció la docencia?

—No mucho tiempo y tuve algunos cargos en instituciones.

Carta natal, un GPS

—¿Qué alcance tiene la carta natal?

—Es cómo estaba el cielo en el momento justo del nacimiento, lo cual nos muestra, como un GPS, hacia dónde tenemos que ir.

—¿En la suya encontró algo desconocido?

—El ascendente en géminis, porque era muy tímida desde chica mientras que según ese ascendente tengo que comunicar. Los tres grandes pilares de la astrología son el Sol, nuestra identidad, el ascendente, no tan fácil de descubrir, que es hacia dónde tenemos y que sino no lo descubrimos se presenta como destino, y la Luna, el refugio emocional, lo que necesito, cuyo arquetipo es la madre que nos nutrió. A veces es más fácil quedarse en la Luna, porque es lo más seguro, pero hay que integrar los tres elementos.

—¿Le dio confianza saber cuál era su ascendente?

—Sí, aunque es un proceso de descubrimiento y años de estudio, ya que la astrología que hago es psicológica, evolutiva y sistémica, no predictiva y no tiene que ver con un horóscopo. No se la puede considerar una ciencia porque “no se puede probar”, pero está presente desde hace 4.000 años antes de Cristo, en la Mesopotamia. En el techo del templo egipcio de Dendera está pintado todo el zodíaco.

—¿Qué se respondió en torno a las preguntas que se hacía cuando era niña y miraba el cielo?

—Que en esta vida está todo relacionado y que las respuestas no están afuera sino en uno mismo, por eso digo que la carta natal es un GPS y hay que saber qué camino tomaremos para desarrollarnos. Entendí ciertas intuiciones que tenía desde niña.

—¿Qué es lo más importante de su vida que resolvió gracias a la astrología?

—El autoconocerme y entender muchos mecanismos repetitivos. Me llevó a conectarme con mi verdadero ser.

De los reyes magos a Quirón

—¿La astrología es la base científica de la astronomía?

—Claro. Se cree que los tres reyes magos eran astrólogos y astrónomos, porque antes estaban muy emparentadas.

—¿El descubrimiento de nuevos planetas y constelaciones modifica o invalida ciertos conocimientos astrológicos?

—Los descubrimientos se incorporan. Por ejemplo, hay un asteroide, Quirón, el cual fue descubierto en noviembre de 1977, al cual le pongo mucho énfasis en mi análisis de carta astral. Su nombre se basa en la mitología griega: era un centauro, mitad humano y mitad caballo, y su nacimiento se produjo por una violación de Saturno-Cronos a una ninfa, Filira. El primer rechazo que sintió fue el de sus padres. Filira sintió horror, se fue a una cueva y los dioses la convirtieron en un árbol de tilo. Quirón tiene como maestro a su padre adoptivo, Apolo, y a Artemisa, quienes lo instruyen mucho. Luego se produce la segunda herida, al recibir una flecha envenenada en su pata, dolor que siempre estará presente hasta que cambia su inmortalidad con Prometeo, y muere. Nos enseña el primer dolor, el de encarnar, porque venimos del vientre materno muy cálido y acogedor, y después el poder de la resiliencia para gestionar la herida.

—¿Persisten todavía prejuicios?

—Sí, porque se la considera relacionada con los horóscopos y otras chantadas que no se pueden probar. Sin embargo, luego de la pandemia, el tema se abrió mucho, aunque hay que ser cuidadoso porque cualquiera hace cualquier cosa. Antes de comenzar a estudiar me hice cartas natales y me asustaron, cuando en realidad se trata de leer las configuraciones que se encuentran allí para facilitarle a la persona, no para predecir, porque nadie puede hacerlo.

—¿Hay alguna zona o aspecto de la carta astral delicado de considerar?

—Sí; por ejemplo, está Saturno, que es un planeta que no tiene buena prensa, considerado el maléfico y regente de Capricornio. Saturno tiene un ciclo cada 28 o 29 años, que todos pasamos, entonces mueve estructuras y nos lleva a pararnos sobre nuestra realidad. Por eso se le tiene miedo y desconfianza.

—¿Cambiaron las interpretaciones de los planetas?

—No, sucede que hay muchas corrientes de la astrología: la clásica, que considera, por ejemplo, que hay planetas maléficos como Saturno y Marte, cuando en realidad tiene que ver con la evolución del ser humano en cuanto a su consciencia; está la astrología kármica, y la dracónica, que toma como referencia a los nodos lunares, donde se ve el destino del alma y lo que vino a desarrollar en esta encarnación

—¿De qué depende la interpretación de estos nuevos descubrimientos?

—Hay quienes se ocupan de ello.

—¿Alguna lectura le hizo poner en tensión su conocimiento?

—No sé; lo que pasa es que no soy quién para decir “no hagas tal cosa”, sino esperar ciertos tránsitos o momentos adecuados. Hay que tener mucho cuidado y respeto al leer la carta, porque estoy trabajando con la energía de otra persona.

—¿Ha cuestionado la astrología?

—No hay que ser fundamentalista, como el dogmatismo de Sagitario, ni polarizarse, como tenemos tendencia, porque nadie tiene la verdad absoluta sobre nada. Soy humana y estoy aprendiendo, como dice la psicóloga transpersonal Virginia Gawel, con quien estudié sobre Jung y los sueños. Somos humanitos que vinimos a esta encarnación a aprender.

De la sombra y lo disruptivo

—¿Cuál fue la relación de Jung con la astrología?

—Fue un genio leonino, desde niño tuvo una intuición impresionante, se lo considera astrólogo y el descubridor de la sombra, que nos lleva a Escorpio, el planeta transformador y sanador de la sombra, con su energía más trabajada. La sombra es todo lo que tenemos en forma inconsciente y que no queremos ver, lo negado.

—¿Qué influencia planetaria es más complicada de analizar?

—Acuario tiene de regente a Urano, que es el aire, la inestabilidad, lo disruptivo y la electricidad. Se lo asocia con El loco, del Tarot. La energía acuariana es difícil de vivir.

—¿Se pueden hacer cartas natales de cualquier entidad?

—Sí, de los países y ciudades; y está la astrología humanística…

—¿De un planeta?

—No sé si se podría.

—¿La referencia siempre es la misma?

—Sí, la hora exacta de nacimiento.

—¿Cuáles ha hecho, más allá de las que son consultas profesionales?

—Vivo haciendo y preguntando a las personas cuándo y a qué hora nacieron.

—¿La vincula con alguna otra ciencia o disciplina?

—Todo está relacionado: estudié el eneagrama y las tipologías de la personalidad; el cine es muy neptuniano, por lo inconsciente y la imaginación… La astrología es la vida misma.

—¿Y con el yoga?

—El yoga tiende a algo importante como lo es aquietar la mente, porque si no tenemos mucho ruido que no nos deja conectar con nuestro ser o camino de individuación, como decía Carl Jung.

—¿Qué es lo más recurrente en cuanto a consultas?

—Temas de trabajo y pareja, pero la astrología que practico tiene que ver con el autoconocimiento y la autorregulación, ya que tenemos todas las respuestas dentro de nosotros. El tema es querer movernos, salir de la zona de confort, poner en práctica, hacer cambios y desacelerar un poco, lo cual no es fácil Vivimos tiempos álgidos, la gente está muy impaciente, agresiva y quiere una respuesta ya.

—¿Para los futboleros, alguna predicción sobre la selección argentina?

—No hago astrología predictiva y no me gusta el fútbol.

Las flores y la Luna como conjunción para la sanación

Moritán explica algunos aspectos de la terapia floral, un sistema holístico que utiliza esencias naturales extraídas de flores silvestres, arbustos y árboles para equilibrar los estados emocionales y mentales, y que reconoce su origen moderno en el doctor Edward Bach.

—¿Cómo se aproximó a la terapia floral?

—La conocía y usaba desde antes de estudiar. Está relacionada con Edward Bach, el famoso médico creador del sistema de flores que llevan su nombre y quien agrupó sus primeros curadores esenciales con 12 tipologías lunares.

—¿Por ejemplo?

—Para la Luna en Aries, Impatiens, por la impaciencia; para Tauro, Gentian, por los miedos; en Libra, Scleranthus; en Piscis, Mimulus; en Virgo, Centaury… Somos energía, las flores son vibración y por eso se relacionan. No es el único ya que también está el sistema de flores australianas, californianas, de las orquídeas… Mientras antes se hacían por ebullición y solarización, ahora el proceso se agilizó.

—¿Tiene puntos de contacto con la homeopatía?

—Son totalmente distintos aunque Bach trabajó como médico homeópata e investigó.

—¿Según el análisis de la carta astral se puede recomendar determinada terapia floral?

—Sí, muchas personas consultan y se llevan su frasquito personalizado, según lo que tiene que trabajar en cuanto a su nivel de consciencia.

—¿Las elabora usted?

—Sí, a partir de esencias puras que, de acuerdo con lo que me parece que necesita el consultante, las diluyo y preparo. Una de las esencias florales más conocida es el famoso Rescue Remedy, el remedio de “rescate”, para cuando hay una situación de miedo o pánico.

—¿Publica contenidos?

—Sí, en Instagram y Facebook, en aletheia.ok. Aletheia significa la verdad como esencia.