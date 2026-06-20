Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: intervención policial en Puente Blanco tras una gresca generalizada

Este sábado, personal policial desarticuló un disturbio masivo en la zona de Puente Blanco en Paraná. Menores involucrados fueron restituidos a sus familias

20 de junio 2026 · 13:20hs
Paraná: intervención policial en Puente Blanco tras una gresca generalizada

Una gresca generalizada entre vecinos motivó un procedimiento policial durante la madrugada de este sábado en la zona del Puente Blanco, en Paraná, donde varios jóvenes fueron demorados e identificados.

Identificados

Según se informó, el personal policial fue comisionado por la sala de la División 911 hacia ese sector de la ciudad, luego de que se alertara sobre una pelea que se estaba produciendo en el lugar.

parana: detencion y secuestro de arma de fuego tras persecucion en la zona de calle osinalde

Paraná: detención y secuestro de arma de fuego tras persecución en la zona de calle Osinalde

Boleto gratuito para estudiantes que participen de la promesa de lealtad a la bandera

Boleto gratuito para estudiantes que participen de la promesa de lealtad a la bandera

Al arribar los móviles, varias personas comenzaron a dispersarse. Sin embargo, los efectivos lograron demorar e identificar a un grupo de jóvenes que se encontraba en la zona.

Durante el procedimiento no se registraron personas lesionadas ni damnificados, de acuerdo a lo comunicado oficialmente. Además, se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente y a personal de la División Minoridad y Violencia Familiar, que se encargó de la restitución de los menores a sus respectivos adultos responsables.

En cuanto a los mayores identificados, fueron trasladados para su correcta identificación.

Paraná Puente Blanco Gresca Pelea
Noticias relacionadas
El gobernador Rogelio Frigerio recibió al ministro de Economía Luis Caputo.

Rogelio Frigerio recibió a Caputo: "Estamos en condiciones de escribir el próximo capítulo del pacto fiscal"

Vecinos de calle Paraguay, en Paraná, expresaron su preocupación por la seguidilla de robos. Informaron a la empresa y realizaron la denuncia

Paraná: vecinos preocupados por robo de medidores

parana: en conmemoracion al dia mundial del donante de sangre se realizo una colecta externa

Paraná: en conmemoración al Día Mundial del Donante de Sangre se realizó una colecta externa

parana: vecinos de brisas del oeste elegiran el nombre de siete calles del barrio

Paraná: vecinos de Brisas del Oeste elegirán el nombre de siete calles del barrio

Ver comentarios

Lo último

Guerra fría en Rosario: Victoria Villarruel le dio la espalda a Milei en el acto patrio

Guerra fría en Rosario: Victoria Villarruel le dio la espalda a Milei en el acto patrio

Paraná: intervención policial en Puente Blanco tras una gresca generalizada

Paraná: intervención policial en Puente Blanco tras una gresca generalizada

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: Argentina no nació de la resignación

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "Argentina no nació de la resignación"

Ultimo Momento
Guerra fría en Rosario: Victoria Villarruel le dio la espalda a Milei en el acto patrio

Guerra fría en Rosario: Victoria Villarruel le dio la espalda a Milei en el acto patrio

Paraná: intervención policial en Puente Blanco tras una gresca generalizada

Paraná: intervención policial en Puente Blanco tras una gresca generalizada

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: Argentina no nació de la resignación

Milei hizo un gesto de fortaleza en Rosario: "Argentina no nació de la resignación"

Paraná: detención y secuestro de arma de fuego tras persecución en la zona de calle Osinalde

Paraná: detención y secuestro de arma de fuego tras persecución en la zona de calle Osinalde

El horóscopo para este sábado 20 de junio de 2026

El horóscopo para este sábado 20 de junio de 2026

Policiales
Paraná: intervención policial en Puente Blanco tras una gresca generalizada

Paraná: intervención policial en Puente Blanco tras una gresca generalizada

Paraná: detención y secuestro de arma de fuego tras persecución en la zona de calle Osinalde

Paraná: detención y secuestro de arma de fuego tras persecución en la zona de calle Osinalde

Impidieron el contrabando de mercadería en el río Uruguay

Impidieron el contrabando de mercadería en el río Uruguay

Comenzaron los alegatos en el juicio contra Airaldi y la Fiscalía pidió 14 años de prisión

Comenzaron los alegatos en el juicio contra Airaldi y la Fiscalía pidió 14 años de prisión

Un adolescente murió en Gualeguaychú tras caer de un edificio

Un adolescente murió en Gualeguaychú tras caer de un edificio

Ovación
Termina la Fase Regular del Torneo Dos Orillas de Damas

Termina la Fase Regular del Torneo Dos Orillas de Damas

Pampas campeón del Súper Rugby Américas 2026

Pampas campeón del Súper Rugby Américas 2026

La 10ª fecha de la Liga Paranaense se jugará de manera parcial

La 10ª fecha de la Liga Paranaense se jugará de manera parcial

Nicolás Bonelli apuesta a revertir el inicio de temporada

Nicolás Bonelli apuesta a revertir el inicio de temporada

El gimnasio de Ministerio está listo para una nueva velada amateur

El gimnasio de Ministerio está listo para una nueva velada amateur

La provincia
Gripe A en Entre Ríos: confirman la circulación de las nuevas variantes

Gripe A en Entre Ríos: confirman la circulación de las nuevas variantes

Entre símbolos y relatos, el lugar de Manuel Belgrano en la cultura argentina

Entre símbolos y relatos, el lugar de Manuel Belgrano en la cultura argentina

Almacenes de barrio atraviesan una de las etapas más difíciles de los últimos años

Almacenes de barrio atraviesan una de las etapas más difíciles de los últimos años

La campaña Entre Ríos sede oficial del invierno copó Buenos Aires

La campaña Entre Ríos sede oficial del invierno copó Buenos Aires

Escándalo en Pueblo Brugo: acusaciones cruzadas entre el intendente agredido y el concejal

Escándalo en Pueblo Brugo: acusaciones cruzadas entre el intendente agredido y el concejal

Dejanos tu comentario