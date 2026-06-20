Paraná: intervención policial en Puente Blanco tras una gresca generalizada

Este sábado, personal policial desarticuló un disturbio masivo en la zona de Puente Blanco en Paraná. Menores involucrados fueron restituidos a sus familias

Una gresca generalizada entre vecinos motivó un procedimiento policial durante la madrugada de este sábado en la zona del Puente Blanco, en Paraná, donde varios jóvenes fueron demorados e identificados.

Según se informó, el personal policial fue comisionado por la sala de la División 911 hacia ese sector de la ciudad, luego de que se alertara sobre una pelea que se estaba produciendo en el lugar.

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Al arribar los móviles, varias personas comenzaron a dispersarse. Sin embargo, los efectivos lograron demorar e identificar a un grupo de jóvenes que se encontraba en la zona.

Durante el procedimiento no se registraron personas lesionadas ni damnificados, de acuerdo a lo comunicado oficialmente. Además, se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente y a personal de la División Minoridad y Violencia Familiar, que se encargó de la restitución de los menores a sus respectivos adultos responsables.

En cuanto a los mayores identificados, fueron trasladados para su correcta identificación.