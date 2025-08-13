Uno Entre Rios | Policiales | Auto

Robaron un auto en Colonia Avellaneda y lo encontraron en el volcadero de Paraná

Un Renault Clio fue robado en Colonia Avellaneda y, gracias al aviso de un vecino, lo hallaron en el volcadero de Paraná. Delincuentes intentaron desarmarlo.

13 de agosto 2025 · 09:35hs
Robaron un auto en Colonia Avellaneda y lo encontraron en el volcadero de Paraná

Un automóvil que había sido robado durante la madrugada de este miércoles en la localidad de Colonia Avellaneda fue hallado horas más tarde en el volcadero del barrio San Martín, en Paraná, tras la alerta de un vecino que observó movimientos sospechosos en la zona.

Según informó a UNO la Jefatura Departamental de Policía, el hecho se registró alrededor de la 1 de la madrugada, cuando una mujer dejó su Renault Clio gris estacionado frente a su domicilio con las llaves puestas. Al notar su ausencia durante la noche, su pareja confirmó que el vehículo había sido sustraído y se dirigió a la Comisaría de Colonia Avellaneda para radicar la denuncia correspondiente.

auto abandonado Volcadero

El alerta de un vecino

Más tarde, un transeúnte se comunicó con la sala del 911 para advertir sobre la presencia de personas desarmando un vehículo en las inmediaciones del volcadero. De inmediato, se comisionó un móvil policial al lugar, donde se constató la existencia de un Renault Clio con las características del auto robado. Tras verificar el dominio, se confirmó que el titular del auto reside en Colonia Avellaneda.

Personal de la Comisaría Quinta procedió al secuestro del vehículo, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables del robo y posterior intento de desarme.

Auto Volcadero Paraná
