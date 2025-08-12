Una joven de 18 años resultó con lesiones graves en su muñeca tras un incidente vial ocurrido en la Ruta 130, por esquivar un perro.

Motocicleta cayó en Ruta 130 y una joven sufrió la quebradura de su muñeca

Una motocicleta cayó este martes por la tarde en la Ruta 130, en el kilómetro 2,5, en inmediaciones de la ciudad de Colón. Como consecuencia del incidente vial, una joven de 18 años resultó con lesiones graves en su muñeca tras impactar contra la calzada. El conductor, con lesiones leves, era un joven de 20 años.

El siniestro ocurrió cuando el conductor del rodado, un joven de 20 años domiciliado en la ciudad de San José, se desplazaba en sentido norte a sur a bordo de una motocicleta marca Honda, modelo GLH de 150cc, acompañado por la joven lesionada.

Newcom: más de 40 equipos llegan a Paraná para disputar un nuevo campeonato

Motocicleta cayó en Ruta 130

accidente ruta 130 Motocicleta cayó en Ruta 130 y una joven sufrió la quebradura de su muñeca

Según sus propios dichos ante la Policía, el conductor perdió el control de la motocicleta al intentar esquivar un perro que se le cruzó repentinamente en la traza asfáltica. Tras la maniobra brusca, ambos ocupantes cayeron violentamente sobre la cinta asfáltica. Minutos después, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón acudió al lugar junto con el servicio de emergencias médicas, que trasladó a los heridos al nosocomio local.

Una vez en el hospital, los profesionales determinaron que el conductor presentaba lesiones leves, mientras que la joven sufrió una fractura en la muñeca derecha, lo que fue caratulado como lesiones de carácter grave.