Prófugo: testigo de Jehová abusador buscado en todo el país

Valeria Burkhard, la abogada de una de las víctimas calificó la situación como "realmente vergonzosa". "A esta altura, teniendo una sentencia firme, con orden de detención, que se dictó hace un mes, no hay ninguna novedad y no se sabe nada. Ni siquiera dónde se encuentra Vargas. De la comisaria de la localidad no hay novedades de nada, en el legajo no se ha recibido ninguna notificación, ni por correo electrónico. Estamos en el aire, no sabemos qué pasó, si lo detuvieron. No se sabe si está en Santa Elena o en San Luis, si está en su domicilio, nada. No tengo ninguna información. La situación de parte de la Justicia es una burla hacia las victimas".