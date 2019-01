Por la muerte de la mujer en la liposucción, pedirán preventiva en la cárcel para el médico

En la jornada de este martes se entregaron los primeros resultados de la autopsia de la paciente que falleció luego de una lipoaspiración en Concordia, y según entendió el fiscal de la causa ya hay elementos para imputar el médico de homicidio con dolo eventual y reclamar la prisión preventiva como mínimo por 60 días en la cárcel.





El fiscal Germán Dri dialogó con UNO para indicar que se había concluido con una parte de la autopsia al cuerpo de la mujer uruguaya de 45 años que falleció por el proceso de la cirugía estética. "Lo que se me informó por parte de los médicos forenses es que la señora murió por un paro cardiorespiratorio, el cual fue provocado por una trombosis pulmonar, y para llegar a una mejor conclusión vamos a esperar otra serie de exámenes complementarios para tener mayor certeza".





El fiscal tiene la idea que se está frente a una mala praxis y de un homicidio con dolo eventual "porque tengo datos y elementos objetivos, testimonios, documentación que me permiten entender que esta es la calificación correcta, y en la autopsia se encontraron microtrombos de lípidos en los pulmones y en otras partes que no son lógicas para el tipo de operación que se realizó".





Es claro que el médico Daniel Ojeda tuvo un comportamiento que no es acorde a la ciencia médica.





Tambien confirmó Dri que la clínica donde se realizó la intervención no contaba con ningún tipo de habilitación por parte del municipio, restando conocer cómo era la situación con Salud de la provincia.









Por todo esto, el fiscal indicó que reclamará en las próximas horas la imputación formal del médico Daniel Ojeda, quién además tendrá que enfrentar el pedido de prisión preventiva como mínimo de 60 días en el penal de Concordia.





Como se sabe la víctima Iris Paulina Amaro Batista viajó el sábado desde Paysandú a Concordia para someterse a una lipoaspiración en la clínica privada. La intervención se realizó el sábado, pero horas más tarde se descompensó. Fue trasladada de urgencia a un hospital Masvernatl, donde quedó internada en terapia intensiva y el lunes cerca del mediodía, murió.





El fiscal explicó a UNO que "se tienen elementos para determinar que la clínica no funcionaba como tal, que no había personal necesario para la asistencia de una paciente, no había anestesista y un espacio adecuado para la asistencia de la señora y por la cirugía riesgosa".





"Todo esto configura una mala praxis intencional", alertó Dri.





Antecedentes





Otro dato que confirmó Dri, es que Ojeda también será imputado por dos causas más estaban en trámite del año pasado. "Acá le haremos saber que tendrá que responder por dos hechos más por mala praxis y lesiones culposas", reseñó.





Finalmente hizo saber que la paciente llegó a Concordia por la información que había surgido en las redes sociales donde se detallaba las características de los tratamientos estéticos que emprendía el médico.