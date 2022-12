Piden enviar a juicio al hombre que asesinó a la enfermera

Carlos Alberto Deniz ya no sabe qué inventar para dilatar la llegada del juicio. Ayer se realizó la audiencia donde la acusación solicitó la remisión de la causa para que un jurado popular lo juzgue por el asesinato de la enfermera Stella Maris Castaño, ocurrido hace un año y tres días en Paraná. El hombre volvió a cuestionar a sus defensores oficiales y argumentó que no comprende nada del proceso judicial. Ya ha confesado haber asesinado a quien era su pareja, pero niega que se haya tratado de un femicidio. Se trata de maniobras que no lograrán evitar la prisión perpetua. El juez de Garantías, Juan Hipólito Carlín, resolverá en los próximos días, mientras le prorrogó por cuatro meses la prisión preventiva en la cárcel.