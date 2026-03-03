Inició, vía zoom, el juicio contra Leonardo Airaldi y otros acusados por narcotráfico

Leonardo Airaldi está acusado de organización y financiamiento de actividades de narcotráfico. Desde Ezeiza comparece online, ante el TOF de Paraná

Leonardo Airaldi está acusado de organización y financiamiento de actividades de narcotráfico. Desde Ezeiza comparece online, ante el TOF de Paraná

Este martes inicia el juicio contra Leonardo Airaldi , acusado de organización y financiamiento de actividades de narcotráfico, ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná, integrado por los jueces Noemí Berros, Mariela Rojas y José María Escobar Cello. El calendario fija audiencias en marzo, abril, mayo, junio y el 3 de julio (alegatos). El veredicto se conocería a mediados de julio o, si se posterga por la feria judicial de invierno, a fines de agosto.

El debate, que arranca a las 9.30, tendrá una particularidad: el ex titular de la Sociedad Rural de Diamante seguirá la audiencia a distancia, a través de una plataforma virtual. Y es que el ruralista se encuentra detenido desde el sábado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, la cárcel de máxima seguridad ubicada en la provincia de Buenos Aires. Actualmente, se encuentra incorporado en un programa de presos con perfil de "alto riesgo".

Airaldi fue trasladado allí en un operativo que comenzó la mañana del sábado en la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, donde estaba alojado con prisión preventiva. Su reubicación se dio a pedido del fiscal José Ignacio Candioti y aprobado por el TOF el viernes último.

Ese mismo día hubo otra resolución adversa a la defensa de Airaldi, a cargo de la abogada Mariana Barbitta. Concretamente, la jueza Noemí Berros rechazó el pedido de suspensión solicitado por la letrada, quien había planteado que no tuvo acceso a evidencia clave como escuchas telefónicas. El tribunal consideró que los documentos aportados por la defensa no acreditaban un “hecho nuevo” que justificara postergar el inicio del debate.

Sin embargo, la decisión que más repercusión generó fue el traslado del imputado al penal de Ezeiza. Lo firmaron las juezas Mariela Rojas y Noemí Berros. La medida se adoptó tras la incorporación del imputado al “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo” (SIGPPLAR), luego de denuncias de un plan atribuido a Airaldi para atentar contra la vida del juez federal Leandro Ríos, el fiscal Candioti y el ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia.

En la misma decisión, la jueza dispuso que el procesado siga el juicio de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Se especificó que sea trasladado a Paraná el 17 de marzo, fecha en la que se estima que declare.

Los demás acusados, son: Cristian Sánchez, Sebastián Agustín Armocida, Joel Damián Schonfeld, Gonzalo Olivero, Juan Andrés Erbes, Marino Martínez, María Soledad Touzet, Emanuel Enrique Cuello, José Nicolás Godoy, Armando Marcelo Balcaza, Roberto Fabián Coronel y Carlos David Schumacher.

Las dos causas

El expediente santafesino se originó tras un operativo en agosto de 2022, cuando fueron secuestrados 29,491.81 kilos de cocaína en una vivienda de Puerto Gaboto, departamento San Jerónimo. La droga apareció ocultada bajo una cama, en 28 paquetes, en la casa alquilada por un puestero rural.

La acusación sostiene que, aunque el hallazgo se concretó en una vivienda, la logística, propiedades rurales y canales de transporte pertenecen a Airaldi, quien presuntamente utilizaba su estancia en una isla del río Paraná, con posible pista de aterrizaje clandestina, para coordinar operaciones de narcotráfico.

En tanto, en la Justicia Federal de Paraná, desde 2019 tramitó una causa que investigó a Airaldi y otras 14 personas por integrar una organización dedicada al narcotráfico, acusándolos de financiación, provisión, distribución, transporte, almacenamiento y venta de estupefacientes.

Según la Fiscalía, la banda operó entre el 18 de junio de 2019 y el 8 de marzo de 2024, combinando logística terrestre y fluvial —desde estancias, islas del río Paraná, zonas rurales de Diamante, y con posibles vinculaciones con redes de distribución regional-.