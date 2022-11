Todos fueron hallados culpables por un tribunal integrado por ciudadanos.

Para Eric Agustín Santini de 21 años, la jueza aplicó la pena mínima de seis años y ocho meses de cárcel y no de 13 años como había pedido el fiscal Mariano Budasoff y Melisa Saint Paul.

Robo a la sala de juegos casino Paraná juicio por jurados.jpg

Santini fue una de las personas que ingresó armada al lugar y se llevó unos dos millones de pesos. La jueza dijo que evaluó como atenuante que el joven siempre colaboró con la investigación y además que "pretende culminar sus estudios y progresar".

Para el otro ladrón que entró al local, Héctor Emanuel Cejas de 34 años, la jueza impuso una pena de siete años y nueve meses de cárcel y no de 15 años y seis meses como pidió el MPF.

En tanto, para el expolicía Gustavo Adrián Cabrera de 44 años, la magistrada aplicó una condena de nueve años de prisión y no 17 años como requirió fiscalía.

Por último, para Alfonso Martin Mildenberger de 44 años, ex empleado del Casino, la jueza también aplicó seis años y ocho meses de cárcel y no 14 años y seis meses como habían pedido los fiscales en los alegatos. En este caso tuvo en cuenta que el imputado no tiene antecedentes y además tiene problemas de salud.

La jueza Firpo prorrogó la prisión preventiva de los condenados y adelantó que la Casación ya fue aceptada.

robo en el casilo de calle galan.jpg Robo en el casino de calle Galán. UNOER/Juan Ignacio Pereira

El robo

El robo fue rápido y concreto. Sucedió el 19 de octubre de 2021. En 10 minutos los ladrones se llevaron unos 2.000.000 de pesos que aún no fueron hallados.

La Policía logró determinar que Cabrera y Mildenberger coordinaron el hecho, mientras que Cejas y Santini cometieron el asalto.

Las numerosas pruebas recolectadas en la investigación permitieron que fiscalía pida que los imputados sean declarados culpables y que se les aplique penas de cárcel efectivas.