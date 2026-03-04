Uno Entre Rios | La Provincia | muestra

Se realizará una muestra conmemorativa en el Museo Hogar Escuela Eva Perón

La muestra recupera la experiencia organizativa y territorial de las delegadas del Partido Peronista Femenino en Entre Ríos entre 1949 y 1955.

4 de marzo 2026 · 13:31hs
Una muestra conmemorativa se realizará en el Museo Hogar Escuela Eva Perón este lunes 9 de marzo, a las 11 (en el edificio de calle Don Bosco 749, Paraná).

La muestra fotográfica “60 años en 60 imágenes” se da en el marco del Mes de la Mujer y en proximidad al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Desde el lunes y hasta el 9 de abril se podrá visitar la muestra de lunes a viernes de 8 a 14. Para recorridos en horario vespertino, solicitar turno previo al correo: [email protected]

La propuesta recupera la experiencia organizativa y territorial de las delegadas del Partido Peronista Femenino en Entre Ríos entre 1949 y 1955, visibilizando la participación activa de las mujeres en la construcción de ciudadanía política, en un contexto de ampliación de derechos inaugurado por el sufragio femenino y la acción pública de Eva Perón. Permite reconocer a estas mujeres no sólo como militantes, sino como protagonistas de procesos de organización social, asistencia y formación política en el territorio provincial.

Cabe señalar que las fotografías forman parte del libro “La vida por Perón y Evita. El Partido Peronista Femenino en Entre Ríos. 1949-1955”, de autoría de Patricia Lucero de Bagnato, que es auspiciado por UPCN Entre Ríos. La exposición originalmente se inauguró en 2012 como homenaje a Evita, al cumplirse 60 años de su fallecimiento.

La muestra narra la creación de las Unidades Básicas en Entre Ríos y, especialmente, el trabajo territorial y político de las delegadas del Partido Peronista Femenino en nuestra provincia. Está compuesta por imágenes inéditas tomadas entre 1949 y 1955, que reflejan las tareas permanentes de organización y acción social de las delegadas y las visitas que Eva Perón realizó a Entre Ríos.

