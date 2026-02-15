Uno Entre Rios | La Provincia | Región Centro

Región Centro: el Gabinete Productivo definió una agenda común

Con el objetivo de fortalecer la competitividad regional, el Gabinete Productivo de la Región Centro definió una agenda común. El encuentro fue en Córdoba.

15 de febrero 2026 · 18:37hs
El Gabinete Productivo de la Región Centro definió una agenda común. 

El Gabinete Productivo de la Región Centro definió una agenda común. 

El Gabinete Productivo de la Región Centro se reunió en la ciudad cordobesa de Leones. Con la participación de representantes de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, se analizó la coyuntura económica y se definieron estrategias comunes para fortalecer la competitividad regional, con foco en la industria, el agro y la energía.

En el marco de la 70ª edición de la Fiesta Nacional del Trigo, se llevó a cabo una nueva reunión del Gabinete Productivo de la Región Centro, que tuvo como objetivo analizar el contexto económico actual y definir estrategias comunes para el desarrollo regional. También tuvo lugar la primera reunión anual de la Comisión de Energía de la Región Centro.

Un apostador ganó una fortuna con el sorteo Revancha del Quini 6.

Quini 6: un apostador se llevó más de 8 mil millones de pesos

Los carnavales son el principal atractivo este fin de semana en Entre Ríos.

Entre Ríos, a la cabeza de los destinos nacionales para el finde de carnaval

LEER MÁS: La Región Centro impulsa obras de infraestructura para potenciar la producción agroindustrial

Detalles de una nueva reunión de la Región Centro

Durante la jornada, se trabajó en mesas sectoriales de industria, agropecuaria y energía, donde se evaluaron medidas para mejorar la competitividad industrial, fortalecer las cadenas de valor y promover la producción y las exportaciones, en el marco de un espacio que se realiza de manera anual y permite consensuar lineamientos estratégicos para el desarrollo equilibrado y de largo plazo de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. Las conclusiones se incorporarán a la agenda de trabajo conjunta del bloque interprovincial.

Al respecto, el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional por Entre Ríos, Jorge Chemes, señaló: “El desafío es trabajar juntos para que las tres provincias tengan reglas similares en materia energética y productiva. Si logramos equilibrar costos y condiciones, la Región Centro puede consolidarse como un polo de desarrollo fuerte, competitivo y con mayor capacidad de generar empleo y valor agregado”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, afirmó: “A los gobiernos de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe nos ocupa la promoción de nuestras cadenas para la generación de trabajo. El agregado de valor multiplica el empleo de forma decisiva y lo vemos en la transformación de proteínas vegetales en carne y biocombustibles, por ejemplo. El compromiso del gobernador Rogelio Frigerio es acompañar tales procesos con incentivos concretos”.

Del encuentro participaron, además de Chemes y Bernaudo; el secretario de Energía, Jorge Tarchin; el director de Producción Animal, Martín Sieber; la directora de Industria y Parques Industriales de Entre Ríos, Cecilia Lacava; el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; y el coordinador de Lechería, Horacio Jaureguiberry.

Región Centro Gabinete agenda
Noticias relacionadas
mas del 70 por ciento de los casos de cancer infantil se puede curar con diagnostico temprano

Más del 70 por ciento de los casos de cáncer infantil se puede curar con diagnóstico temprano

Daniel Canela es de Basavilbaso, recorre el país en bicicleta y ya llegó al norte argentino

Daniel Canela es de Basavilbaso, recorre el país en bicicleta y ya llegó al norte argentino

El comercio de Paraná cambió y salió del centro hacia la periferia. 

Éxodo en la Peatonal: por qué el comercio de Paraná huye del centro

entre rios: maxima de 30 grados y alerta por tormentas fuertes

Entre Ríos: máxima de 30 grados y alerta por tormentas fuertes

Ver comentarios

Lo último

Quini 6: un apostador se llevó más de 8 mil millones de pesos

Quini 6: un apostador se llevó más de 8 mil millones de pesos

Juventud Unida de Gualeguaychú se quedó a un paso del ascenso al Federal A

Juventud Unida de Gualeguaychú se quedó a un paso del ascenso al Federal A

Boca igualó con Platense en La Bombonera y el equipo se fue silbado

Boca igualó con Platense en La Bombonera y el equipo se fue silbado

Ultimo Momento
Quini 6: un apostador se llevó más de 8 mil millones de pesos

Quini 6: un apostador se llevó más de 8 mil millones de pesos

Juventud Unida de Gualeguaychú se quedó a un paso del ascenso al Federal A

Juventud Unida de Gualeguaychú se quedó a un paso del ascenso al Federal A

Boca igualó con Platense en La Bombonera y el equipo se fue silbado

Boca igualó con Platense en La Bombonera y el equipo se fue silbado

Gimnasia y Estudiantes igualaron sin goles en otro apasionante clásico de La Plata

Gimnasia y Estudiantes igualaron sin goles en otro apasionante clásico de La Plata

Patronato sumaba un punto en Tucumán, pero el juego se suspendió por un corte de luz

Patronato sumaba un punto en Tucumán, pero el juego se suspendió por un corte de luz

Policiales
Villa Elisa: la policía investiga un lesionado con arma de fuego

Villa Elisa: la policía investiga un lesionado con arma de fuego

Autovía Artigas: un auto se despistó y chocó contra una alcantarilla

Autovía Artigas: un auto se despistó y chocó contra una alcantarilla

Caso Micaela García: está definido el tribunal que juzgará a Néstor Pavón

Caso Micaela García: está definido el tribunal que juzgará a Néstor Pavón

Paraná: recuperaron un caniche que había sido robado

Paraná: recuperaron un caniche que había sido robado

Hallaron sin vida al hombre que cayó al río Uruguay

Hallaron sin vida al hombre que cayó al río Uruguay

Ovación
Juventud Unida de Gualeguaychú se quedó a un paso del ascenso al Federal A

Juventud Unida de Gualeguaychú se quedó a un paso del ascenso al Federal A

Boca igualó con Platense en La Bombonera y el equipo se fue silbado

Boca igualó con Platense en La Bombonera y el equipo se fue silbado

Gimnasia y Estudiantes igualaron sin goles en otro apasionante clásico de La Plata

Gimnasia y Estudiantes igualaron sin goles en otro apasionante clásico de La Plata

Francisco Cerúndolo campeón del Argentina Open

Francisco Cerúndolo campeón del Argentina Open

TC: excluyeron a Julián Santero y hubo 1-2 para el equipo del Gurí Martínez

TC: excluyeron a Julián Santero y hubo 1-2 para el equipo del Gurí Martínez

La provincia
Quini 6: un apostador se llevó más de 8 mil millones de pesos

Quini 6: un apostador se llevó más de 8 mil millones de pesos

Región Centro: el Gabinete Productivo definió una agenda común

Región Centro: el Gabinete Productivo definió una agenda común

Entre Ríos, a la cabeza de los destinos nacionales para el finde de carnaval

Entre Ríos, a la cabeza de los destinos nacionales para el finde de carnaval

Más del 70 por ciento de los casos de cáncer infantil se puede curar con diagnóstico temprano

Más del 70 por ciento de los casos de cáncer infantil se puede curar con diagnóstico temprano

Daniel Canela es de Basavilbaso, recorre el país en bicicleta y ya llegó al norte argentino

Daniel Canela es de Basavilbaso, recorre el país en bicicleta y ya llegó al norte argentino

Dejanos tu comentario