San José UTE expresó su pesar por la muerte de un pasajero en Paraná

La empresa Transportes San José UTE lamentó el fallecimiento de un pasajero de 77 años y afirmó que está a disposición de la familia y la Justicia.

13 de enero 2026 · 11:49hs
San José UTE expresó su pesar por la muerte de un pasajero en Paraná.

San José UTE expresó su pesar por la muerte de un pasajero en Paraná.

La empresa Transportes San José (TSJ) emitió un comunicado el lunes por la tarde tras el fallecimiento de Ricardo Centurión, un pasajero de 77 años que murió luego de caer de un colectivo en el microcentro de Paraná.

"TSJ expresa su profundo pesar por el fallecimiento de un pasajero ocurrido en el día de hoy a raíz de un siniestro vial. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento", señalaron desde la empresa.

Falleció un pasajero tras caer de un colectivo: el comunicado de Transportes San José

Asimismo, indicaron que "la empresa se encuentra a disposición de la familia y de las autoridades competentes para colaborar en el esclarecimiento de los hechos".

