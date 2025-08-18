El regreso de Cha Cha Cha a sala llena en el Teatro 3 de Febrero

El domingo por la noche, el Teatro 3 de Febrero se colmó para recibir a Alfredo Casero y Fabio Alberti, quienes volvieron a compartir escenario con la versión teatral de Cha Cha Cha

El domingo por la noche, el Teatro 3 de Febrero se colmó para recibir a Alfredo Casero y Fabio Alberti, quienes volvieron a compartir escenario con la versión teatral de Cha Cha Cha . A sala llena, el público se reencontró con un clásico del humor argentino que marcó a toda una generación.

La propuesta desplegó sketches, personajes emblemáticos y guiños al presente, con el mismo espíritu irreverente que revolucionó la televisión de los años ’90. Casero sumó un momento musical al espectáculo, al interpretar Shimauta y Pizza conmigo, dos de sus clásicos, que despertaron ovaciones y complicidad entre en público.

Cha cha cha en Paraná 2025 (4) FERNANDA RIVERO / DIARIO UNO

Las risas fueron una constante durante la noche. Entre el público se destacaba la presencia de muchos adultos agradecidos por la oportunidad de revivir aquel fenómeno televisivo, junto a nuevas generaciones que descubrieron por primera vez ese estilo de humor desbordado y satírico.

Cha cha cha en Paraná 2025 (5) FERNANDA RIVERO / DIARIO UNO

El reencuentro de Casero y Alberti no solo repasó los momentos más recordados de Cha Cha Cha, sino que también confirmó la vigencia de un lenguaje que supo romper moldes en la televisión y que todavía hoy mantiene intacta su capacidad de hacer reír.

Cha cha cha en Paraná 2025 FERNANDA RIVERO / DIARIO UNO