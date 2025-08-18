El domingo por la noche, el Teatro 3 de Febrero se colmó para recibir a Alfredo Casero y Fabio Alberti, quienes volvieron a compartir escenario con la versión teatral de Cha Cha Cha. A sala llena, el público se reencontró con un clásico del humor argentino que marcó a toda una generación.
El regreso de Cha Cha Cha a sala llena en el Teatro 3 de Febrero
Por Fernanda Rivero
La propuesta desplegó sketches, personajes emblemáticos y guiños al presente, con el mismo espíritu irreverente que revolucionó la televisión de los años ’90. Casero sumó un momento musical al espectáculo, al interpretar Shimauta y Pizza conmigo, dos de sus clásicos, que despertaron ovaciones y complicidad entre en público.
Las risas fueron una constante durante la noche. Entre el público se destacaba la presencia de muchos adultos agradecidos por la oportunidad de revivir aquel fenómeno televisivo, junto a nuevas generaciones que descubrieron por primera vez ese estilo de humor desbordado y satírico.
El reencuentro de Casero y Alberti no solo repasó los momentos más recordados de Cha Cha Cha, sino que también confirmó la vigencia de un lenguaje que supo romper moldes en la televisión y que todavía hoy mantiene intacta su capacidad de hacer reír.