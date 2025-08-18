Uno Entre Rios | Escenario | Cha cha cha

El regreso de Cha Cha Cha a sala llena en el Teatro 3 de Febrero

El domingo por la noche, el Teatro 3 de Febrero se colmó para recibir a Alfredo Casero y Fabio Alberti, quienes volvieron a compartir escenario con la versión teatral de Cha Cha Cha

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

18 de agosto 2025 · 14:15hs
El domingo por la noche, el Teatro 3 de Febrero se colmó para recibir a Alfredo Casero y Fabio Alberti, quienes volvieron a compartir escenario con la versión teatral de Cha Cha Cha. A sala llena, el público se reencontró con un clásico del humor argentino que marcó a toda una generación.

La propuesta desplegó sketches, personajes emblemáticos y guiños al presente, con el mismo espíritu irreverente que revolucionó la televisión de los años ’90. Casero sumó un momento musical al espectáculo, al interpretar Shimauta y Pizza conmigo, dos de sus clásicos, que despertaron ovaciones y complicidad entre en público.

Uriel Lozano

Uriel Lozano llega a Paraná para una noche de cumbia

Las risas fueron una constante durante la noche. Entre el público se destacaba la presencia de muchos adultos agradecidos por la oportunidad de revivir aquel fenómeno televisivo, junto a nuevas generaciones que descubrieron por primera vez ese estilo de humor desbordado y satírico.

El reencuentro de Casero y Alberti no solo repasó los momentos más recordados de Cha Cha Cha, sino que también confirmó la vigencia de un lenguaje que supo romper moldes en la televisión y que todavía hoy mantiene intacta su capacidad de hacer reír.

LEER MÁS: El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Cha cha cha Teatro 3 de Febrero Alfredo Casero Fabio Alberti
