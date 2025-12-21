Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Un hombre fue detenido en Paraná tras ingresar por la fuerza a la vivienda de su expareja, en la madrugada de este domingo, y robarle el teléfono celular

21 de diciembre 2025 · 11:39hs
Un hombre fue detenido en Paraná tras ingresar por la fuerza a la vivienda de su expareja

Un hombre fue detenido en Paraná tras ingresar por la fuerza a la vivienda de su expareja, en la madrugada de este domingo, y robarle el teléfono celular
Un hombre fue detenido en Paraná tras ingresar por la fuerza a la vivienda de su expareja

Un hombre fue detenido en Paraná tras ingresar por la fuerza a la vivienda de su expareja, en la madrugada de este domingo, y robarle el teléfono celular
Un hombre fue detenido en Paraná tras ingresar por la fuerza a la vivienda de su expareja

Un hombre fue detenido en Paraná tras ingresar por la fuerza a la vivienda de su expareja, en la madrugada de este domingo, y robarle el teléfono celular

Un hombre fue detenido en Paraná tras ingresar por la fuerza a la vivienda de su expareja, en la madrugada de este domingo y robarle el teléfono celular. El hecho fue denunciado por una mujer a las 5:50 de esta mañana. Al domicilio ubicado en la zona de La Picada y Migiel David acudió un movil del 911.

detenido

Irradiada la descripción del sujeto, personal de la comisaría tercera logró demorarlo en avenida Zanni y Miguel David, encontrando el teléfono en su poder.

Este domingo 21, de 15 a 17 se desarrollará un acción solidaria en el hospital San Martin de Paraná en beneficio de un joven que debe ser operado

Acción solidaria, este domingo. en el hospital San Martín

El operativo de vacunación contra el sarampión comenzó en Los Berros y seguirá en los barrios San Martín y Paraná V, de Paraná 

Sarampión: en Paraná salieron a vacunar en los barrios

Cabe destacar que el hombre tenía vigentes medidas de restricción de acercamiento hacia la denunciante por lo que quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a la Alcaidía de Triunales.

El fiscal interviniente fue informado de la situación y se dispuso el secuestro del celular para su devolución a la damnificada.

Paraná perimetral expareja hombre Mujer
Noticias relacionadas
Paraná: abundantes precipitaciones en poco tiempo anegaron calles

Paraná: abundantes lluvias en poco tiempo anegaron calles

Las ventas navideñas tomaron impulso esta semana

Las ventas navideñas toman envión gracias a las promociones y las cuotas

La Bersuit hizo deleitar con sus temas en Paraná.

"Viví 25 de Mayo" volvió a encender el corazón de Paraná con una noche multitudinaria

Las jugueterias en Paraná esperan mejores ventas por la Navidad.

En Paraná esperan el impulso del aguinaldo para reactivar las ventas para Navidad

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Ultimo Momento
Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Reto viral con ingesta de paracetamol preocupa a padres y a profesinales de la salud

Reto viral con ingesta de paracetamol preocupa a padres y a profesinales de la salud

Policiales
Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Piedras Blancas: daño e incendio intencional en una escuela

Autovía Artigas: despistó bajo la lluvia

Autovía Artigas: despistó bajo la lluvia

Vuelco en Ruta 131: una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital

Vuelco en Ruta 131: una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital

Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

Ovación
LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén protagonizarán la final del Torneo Clausura

LPF: Sportivo Urquiza y Atlético Neuquén protagonizarán la final del Torneo Clausura

Para la Asociación Paranaense de Sóftbol fue un año positivo y trabajan para el 2026

Para la Asociación Paranaense de Sóftbol fue un año positivo y trabajan para el 2026

GeoFut prepara un clásico de verano

GeoFut prepara un clásico de verano

Estudiantes venció a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones

Estudiantes venció a Platense sobre el final y se quedó con el Trofeo de Campeones

La vuelta al trabajo de River Plate

La vuelta al trabajo de River Plate

La provincia
Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Entre Ríos distinguió a deportistas destacados

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Inician acciones de Verano en 37 Centros de Educación Física

Acción solidaria, este domingo. en el hospital San Martín

Acción solidaria, este domingo. en el hospital San Martín

Sarampión: en Paraná salieron a vacunar en los barrios

Sarampión: en Paraná salieron a vacunar en los barrios

En Concordia brindaron un almuerzo navideño para chicos vulnerables

En Concordia brindaron un almuerzo navideño para chicos vulnerables

Dejanos tu comentario