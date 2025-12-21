Paraná: detenido por violar perimetral y sustraer el teléfono de su expareja

Un hombre fue detenido en Paraná tras ingresar por la fuerza a la vivienda de su expareja, en la madrugada de este domingo, y robarle el teléfono celular

Un hombre fue detenido en Paraná tras ingresar por la fuerza a la vivienda de su expareja, en la madrugada de este domingo y robarle el teléfono celular. El hecho fue denunciado por una mujer a las 5:50 de esta mañana. Al domicilio ubicado en la zona de La Picada y Migiel David acudió un movil del 911.

Irradiada la descripción del sujeto, personal de la comisaría tercera logró demorarlo en avenida Zanni y Miguel David, encontrando el teléfono en su poder.

Cabe destacar que el hombre tenía vigentes medidas de restricción de acercamiento hacia la denunciante por lo que quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a la Alcaidía de Triunales.

El fiscal interviniente fue informado de la situación y se dispuso el secuestro del celular para su devolución a la damnificada.