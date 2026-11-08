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Paraguay: imputaron al ex presidente Santiago Peña y la fiscalía solicitó la prisión preventiva

La Justicia de Paraguay imputó al ex presidente Santiago Peña y solicitó la prisión preventiva. Lo acusan por lesión de confianza, tras el cierre del Ueno Bank.

8 de noviembre 2026 · 10:27hs
En Paraguay imputaron al ex presidente Santiago Peña. 

En Paraguay imputaron al ex presidente Santiago Peña. 

El Ministerio Público de Paraguay imputó al ex presidente Santiago Peña, en el marco de la investigación por el cierre del Ueno Bank, del cual había sido accionista, por los presuntos delitos de “lesión de confianza y administración en provecho propio”.

LEER MÁS: Paraguay: la Fiscalía detuvo a Santiago Peña y ya le puso fecha a su indagatoria

La medida tomada por la Justicia de Paraguay

Además, la fiscalía pidió la prisión preventiva y la inhibición de bienes del ex mandatario, en el marco de una investigación que también incluye al ex titular del Banco Central de Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, quien también fue arrestado. De todas maneras, ambos se ampararon en su derecho y se abstuvieron de declarar; sin embargo, esto no constituye una aceptación de los delitos que les imputan.

De acuerdo con la presentación de la fiscalía, Peña fue imputado por “lesión de confianza y administración en provecho propio”, mientras que en el caso de Carvallo, la acusación es más amplia, ya que le atribuyeron los presuntos delitos de 'lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso'.

Luego del cierre de esa entidad bancaria, una de las más importantes del país, Peña fue destituído y este sábado debió presentarse ante la Justicia para hacer su descargo.

Peña llegó a la sede de la Fiscalía General del Estado, en Asunción, apenas horas después de que se ejecutara una orden de detención en su contra, lo hizo a bordo de un auto oscuro y acompañado por una reducida escolta policial.

El ex presidente se dirigió a las oficinas judiciales para brindar su primera declaración indagatoria asistido por su abogado defensor, Ricardo Preda, quien adelantó públicamente el argumento central: que su cliente no es responsable directo de las colocaciones financieras.

En los alrededores del edificio fiscal se había congregado un pequeño grupo de ciudadanos, quienes aguardaba el arribo del ex jefe de Estado. Por rigurosas razones de seguridad, las autoridades modificaron a último momento el lugar de la comparecencia, por lo que la declaración, que inicialmente iba a realizarse en la sede ordinaria de la UDEA, fue trasladada al edificio principal de la Fiscalía General del Estado, ubicado en el microcentro asunceno.

La caída de Peña como mandatario se precipitó el viernes cuando el Senado de Paraguay aprobó por unanimidad su destitución a través de un juicio político, lo que lo despojó de los fueros constitucionales. Tras su remoción, la sucesión presidencial recayó en el hasta entonces vicepresidente, Pedro Alliana, quien juró de inmediato.

Por otra parte, el cierre del Ueno Bank afectó a millones de ahorristas, quienes ahora aguardan la devolución de sus depósitos, aunque la demora del trámite ya provocó protestas e incidentes, además de una crisis política que terminó con el mandato de Peña.

Paraguay Santiago Peña prisión preventiva
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