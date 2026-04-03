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Paraná: chocó contra una columna y el auto terminó volcando

El hecho ocurrió alrededor de las 19.30 en calle Santos Vega, entre Cura Brochero y Coronel Caminos, en el barrio El Sol de Paraná.

3 de abril 2026 · 20:21hs
El accidente ocurrió en la zona de las pileta del barrio El Sol en Paraná.

Reporte 100.7

El accidente ocurrió en la zona de las pileta del barrio El Sol en Paraná.

Un fuerte accidente se registró en la tarde de este viernes en la ciudad de Paraná y generó preocupación entre vecinos de la zona. El hecho ocurrió alrededor de las 19.30 en calle Santos Vega, entre Cura Brochero y Coronel Caminos, en el barrio El Sol.

El accidente en Paraná

Según las primeras informaciones, un hombre que circulaba solo a bordo de un Volkswagen Gol blanco perdió el control del vehículo. En una violenta secuencia, el auto impactó primero contra el cordón y luego terminó chocando de lleno contra una columna de alumbrado público, que quedó torcida y finalmente fue derribada por la fuerza del impacto.

Una semana deberán esperar por correr en el trazado del Club de Volantes Entrerrianos.

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Vecinos que acudieron rápidamente a asistir al conductor señalaron que presentaba aparentes signos de haber consumido alcohol, lo que podría haber sido un factor determinante en el siniestro. No obstante, esta circunstancia deberá ser confirmada por las autoridades mediante los controles correspondientes.

En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría Sexta, mientras que el tránsito permaneció interrumpido durante varios minutos para facilitar las tareas de seguridad y remoción, indicó Reporte 100.7.

A pesar de la magnitud del choque, no se registraron víctimas, en un hecho que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves, especialmente por tratarse de una zona donde circulan habitualmente familias y niños. La situación generó gran conmoción entre los residentes del sector.

Paraná barrio Accidente
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