Paraná: camioneta se accidentó en el puente de calle Laprida

El conductor de la camioneta no sufrió lesiones de gravedad pero el choque dañó las losas y la baranda del puente. Ocurrió este sábado en Paraná

El conductor no sufrió lesiones de gravedad pero la camioneta dañó las losas de la estructura y la baranda y estuvo a poco de caer desde varios metros de altura. Afortunadamente por el horario, no pasaban transeúntes por la vereda y no hubo que lamentar víctimas. La camioneta fue removida por una grúa privada.

Sobre las causas del accidente se indicó que el conductor se habría dormido o distraído con el teléfono móvil.