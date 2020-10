Paraná: batalla a piedrazos entre familias en Puerto Viejo

Al parecer se trataría de un conflicto suscitado entre un conocido grupo familiar del barrio y otro que mantienen diferencias por distintas razones. Según se informó a UNO desde la Policía, se trató de “una pelea doméstica” en la cual “volaban piedras de un lado para el otro”, pero no pasó a mayores y no hubo que lamentar heridos. No obstante, el episodio demandó la intervención de varios patrulleros, con policías del 911 y de la comisaría 11ª para apaciguar los ánimos.

Por otro lado, se informó que sucedió una violenta pelea entre tres cuidacoches en la intersección de Alsina y Gualeguaychú, de Paraná. Tras llamados al 911, la comisaría segunda intervino ante el conflicto entre los tres sujetos que discutieron por el cuidado de vehículos estacionados en la cuadra.

puerto-viejo

Dos de los involucrados dijeron a los efectivos policiales que otro sujeto los había agredido a golpes de puño y los había amenazado con un cuchillo.

Por tal motivo, el personal policial recorrió la zona y logró localizar al supuesto autor de las amenazas. Según indicaron, se trataba de un hombre de 37 años, quien llevaba una mochila con el arma blanca que habían señalado los denunciantes.

La Fiscalía dispuso la detención del agresor y su trasladado a la Alcaidía de Tribunales.