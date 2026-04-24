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Sin mochilas en el aula: medida preventiva en escuela entrerriana tras amenaza de tiroteo

Una escuela de Los Charrúas prohibió mochilas y exige bolsas transparentes tras amenazas, mientras refuerza protocolos y el acompañamiento pedagógico.

24 de abril 2026 · 07:44hs
Imagen ilustrativa.

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La Escuela Secundaria Nº3 “Francisco Ramírez”, ubicada en la localidad de Los Charrúas, departamento Concordia, adoptó una medida preventiva tras la aparición de amenazas y mensajes de contenido violento que generaron preocupación en la comunidad educativa.

Según informó el equipo directivo y pedagógico, a partir de la tarde de este jueves no se permitirá el ingreso al establecimiento con mochilas ni cartucheras. En su lugar, los estudiantes deberán concurrir con una bolsa transparente y portar únicamente los materiales correspondientes a las materias del día. La decisión fue comunicada a las familias como una acción orientada a reforzar la seguridad dentro del ámbito escolar ante los recientes acontecimientos.

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Según consignó Diario Río Uruguay, se da pocos días después de que la institución realizara, el pasado martes, su segunda Jornada Institucional, en el marco de la Resolución N° 3686/25, bajo el eje “Las características de los sujetos y sus trayectorias escolares en nuestra institución”. Durante ese encuentro, docentes y autoridades trabajaron en profundizar el acompañamiento de las trayectorias educativas, con el objetivo de poner a los estudiantes en el centro de la mirada pedagógica.

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De acuerdo a lo informado, la jornada permitió fortalecer acuerdos y estrategias pedagógicas, organizativas y comunicacionales para el actual ciclo lectivo, contemplando la diversidad de contextos, realidades y formas de aprendizaje. En ese sentido, se presentaron relevamientos con evidencias sobre las trayectorias escolares, buscando favorecer la toma de decisiones pedagógicas oportunas.

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Asimismo, se analizaron distintas situaciones institucionales y se trabajó tanto de manera individual como grupal en la identificación de problemáticas y fortalezas, con el propósito de revisar acuerdos internos.

Protocolo del CGE

En paralelo, y por solicitud del Consejo General de Educación (CGE), se aprovechó la instancia para comunicar y socializar el “Protocolo de Actuación ante Amenazas de Violencia Extrema”, una herramienta clave para la prevención y el abordaje de este tipo de situaciones.

Las autoridades escolares no brindaron detalles sobre el origen de las amenazas, pero remarcaron que las medidas adoptadas buscan garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal, al tiempo que llamaron a la comunidad a mantener la calma y colaborar con las disposiciones vigentes.

mochilas Escuela tiroteo
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