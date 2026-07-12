Concepción del Uruguay: vandalismo en infracciones de tránsito en los festejos

En fotos e imágenes de video puede verse a un grupo de jóvenes saltando sobre la estructura que finalmente colapsó tras el triunfo de la Selección Argentina

En fotos e imágenes de video puede verse a un grupo de jóvenes saltando sobre la estructura que finalmente colapsó tras el triunfo de la Selección Argentina

Los festejos por el triunfo de Argentina y pase a semifinales en le Mundial 2026 terminaron con daños en Concepción del Uruguay.

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El techo de una bar cedió ante el peso de varios jóvenes que se subieron a saltar. Ocurrió en el local Bella Vista, ubicado en la esquina de 9 de Julio y 3 de Febrero.

En fotos e imágenes de video puede verse a un grupo de jóvenes saltando sobre la estructura que finalmente colapsó.

Foto: 03442

Milagrosamente ni las personas que estaban debajo ni las que estaban sobre la pérgola sufrieron lesiones, solo causaron daños materiales.

Pese al operativo de seguridad dispuesto para acompañar la concentración de simpatizantes, un grupo de personas protagonizó diversos hechos de vandalismo y conductas imprudentes que alteraron el clima festivo que predominó durante gran parte de la noche.

Entre las situaciones registradas se observaron vehículos circulando en contramano alrededor de Plaza Ramírez y automóviles transitando por la Peatonal Rocamora, poniendo en riesgo a las personas que permanecían en el centro de la ciudad para celebrar el triunfo de la Selección, indicó 03442.