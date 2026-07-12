Uno Entre Rios | Policiales | Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay: vandalismo en infracciones de tránsito en los festejos

En fotos e imágenes de video puede verse a un grupo de jóvenes saltando sobre la estructura que finalmente colapsó tras el triunfo de la Selección Argentina

12 de julio 2026 · 10:38hs
En fotos e imágenes de video puede verse a un grupo de jóvenes saltando sobre la estructura que finalmente colapsó tras el triunfo de la Selección Argentina

Foto: 03442

En fotos e imágenes de video puede verse a un grupo de jóvenes saltando sobre la estructura que finalmente colapsó tras el triunfo de la Selección Argentina
Concepción del Uruguay: vandalismo en infracciones de tránsito en los festejos

Los festejos por el triunfo de Argentina y pase a semifinales en le Mundial 2026 terminaron con daños en Concepción del Uruguay.

Murió la oficial Gabriela Mariel Rodríguez tras sufrir un disparo en la cabeza en Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay; murió la policía que había sufrido un disparo

El hecho ocurrió en Concepción del Uruguay y por estas horas se investigan las causas. 

Concepción del Uruguay: una funcionaria policial lucha por su vida tras un grave episodio

El techo de una bar cedió ante el peso de varios jóvenes que se subieron a saltar. Ocurrió en el local Bella Vista, ubicado en la esquina de 9 de Julio y 3 de Febrero.

En fotos e imágenes de video puede verse a un grupo de jóvenes saltando sobre la estructura que finalmente colapsó.

Milagrosamente ni las personas que estaban debajo ni las que estaban sobre la pérgola sufrieron lesiones, solo causaron daños materiales.

Pese al operativo de seguridad dispuesto para acompañar la concentración de simpatizantes, un grupo de personas protagonizó diversos hechos de vandalismo y conductas imprudentes que alteraron el clima festivo que predominó durante gran parte de la noche.

Entre las situaciones registradas se observaron vehículos circulando en contramano alrededor de Plaza Ramírez y automóviles transitando por la Peatonal Rocamora, poniendo en riesgo a las personas que permanecían en el centro de la ciudad para celebrar el triunfo de la Selección, indicó 03442.

Concepción del Uruguay Vandalismo Festejos Mundial 2026 Argentina
Noticias relacionadas
Capturaron a Rubén Alberto Cabra, condenado por trata de personas en Concepción del Uruguay.

Capturaron a Rubén Alberto Cabra, condenado por trata de personas en Concepción del Uruguay

El Municipio de Concepción del Uruguay denunció ante la Justicia daños ambientales en Paso Vera Norte.

El Municipio de Concepción del Uruguay denunció ante la Justicia daños ambientales en Paso Vera Norte

concepcion del uruguay: hombre se descompenso y murio tras ver su casa consumida por las llamas

Concepción del Uruguay: hombre se descompensó y murió tras ver su casa consumida por las llamas

Concepción del Uruguay: un joven fue atropellado por un camión y está grave.

Concepción del Uruguay: un joven fue atropellado por un camión y está grave

Ver comentarios

Lo último

Victoria: dos menores lesionados al colisionar auto y moto

Victoria: dos menores lesionados al colisionar auto y moto

Conductor sufrió heridas graves tras chocar contra un árbol, en Concordia

Conductor sufrió heridas graves tras chocar contra un árbol, en Concordia

Cotapa cumple 62 años: Celebrar como dueños de nuestra fábrica, es una emoción difícil de explicar

Cotapa cumple 62 años: "Celebrar como dueños de nuestra fábrica, es una emoción difícil de explicar"

Ultimo Momento
Victoria: dos menores lesionados al colisionar auto y moto

Victoria: dos menores lesionados al colisionar auto y moto

Conductor sufrió heridas graves tras chocar contra un árbol, en Concordia

Conductor sufrió heridas graves tras chocar contra un árbol, en Concordia

Cotapa cumple 62 años: Celebrar como dueños de nuestra fábrica, es una emoción difícil de explicar

Cotapa cumple 62 años: "Celebrar como dueños de nuestra fábrica, es una emoción difícil de explicar"

Concepción del Uruguay: vandalismo en infracciones de tránsito en los festejos

Concepción del Uruguay: vandalismo en infracciones de tránsito en los festejos

El arte de cebar un buen mate y las ocho claves para no fallar

El arte de cebar un buen mate y las ocho claves para no fallar

Policiales
Victoria: dos menores lesionados al colisionar auto y moto

Victoria: dos menores lesionados al colisionar auto y moto

Conductor sufrió heridas graves tras chocar contra un árbol, en Concordia

Conductor sufrió heridas graves tras chocar contra un árbol, en Concordia

Concepción del Uruguay: vandalismo en infracciones de tránsito en los festejos

Concepción del Uruguay: vandalismo en infracciones de tránsito en los festejos

Estafa: avanza una investigación en Colón

Estafa: avanza una investigación en Colón

Colón: ciclista lesionada en siniestro vial en Autovía Artigas

Colón: ciclista lesionada en siniestro vial en Autovía Artigas

Ovación
Rowing se dio el gusto y venció a Estudiantes en el clásico

Rowing se dio el gusto y venció a Estudiantes en el clásico

Turismo Carretera: pole para Otto Fritzler y brillante tercer lugar para Nicolás Bonelli

Turismo Carretera: pole para Otto Fritzler y brillante tercer lugar para Nicolás Bonelli

Los Pumas consiguieron su primer triunfo ante Gales en el Nations Championship

Los Pumas consiguieron su primer triunfo ante Gales en el Nations Championship

A los 89 años, falleció Antonio Ubaldo Rattin

A los 89 años, falleció Antonio Ubaldo Rattin

Franco Colapinto sería confirmado en Alpine previo al GP de Hungría

Franco Colapinto sería confirmado en Alpine previo al GP de Hungría

La provincia
Cotapa cumple 62 años: Celebrar como dueños de nuestra fábrica, es una emoción difícil de explicar

Cotapa cumple 62 años: "Celebrar como dueños de nuestra fábrica, es una emoción difícil de explicar"

Puebleando: la cruzada solidaria que lleva internet a las escuelas rurales

Puebleando: la cruzada solidaria que lleva internet a las escuelas rurales

La antigua tradición cerámica de los pueblos originarios del litoral entrerriano

La antigua tradición cerámica de los pueblos originarios del litoral entrerriano

SMN: habrá un paulatino aumento de temperaturas promedio

SMN: habrá un paulatino aumento de temperaturas promedio

El Parque Islas y Canales Verdes del Río Uruguay: actividades gratuitas

El Parque Islas y Canales Verdes del Río Uruguay: actividades gratuitas

Dejanos tu comentario