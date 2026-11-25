La Asamblea Feminista de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, y No Binaries; la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas, la Asamblea de la Marcha del Orgullo Disidente Paraná, y la Organización Juntas y a la Izquierda, marcharán este miércoles 25, “Día Internacional por la No violencia hacia las mujeres y disidencias sexuales”. La convocatoria es, a las 18, en Plaza 1° de Mayo desde donde se marchará hasta plaza Mansilla y se leerá un documento.
25N: este miércoles marchan por Justicia y por la emergencia en violencia de género
En el Día Internacional por la No violencia hacia las mujeres y disidencias sexuales la Asamblea Feminista pide Justicia y exige la declaración de emergencia en violencia de género
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"Este 25 de noviembre de 2026 seguimos reclamando Justicia para Micaela García, aún no se conoce la sentencia por el 2do Juicio que se lleva adelante contra Pavón acusado de coautor del femicidio de Micaela García, y exigiendo la emergencia en violencia de género", expresaron.
"Una vez más, es necesario movilizarse para demandar e interpelar al estado Nacional y Provincial por sus discursos de odios, ataques sistemáticos, y falta de políticas publicas efectivas de protección hacia las mujeres y disidencias sexuales. Hoy tenemos gobiernos negacionistas de las desigualdades sociales, económicas, políticas, que sufren mujeres y disidencias; el Presidente de la Nación Javier Milei y el Gobernador Rogelio Frigerio con el ajuste al presupuesto afectan directamente la vida y la libertad de personas en situación de violencia de genero", indican en un comunicado.
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Las organizaciones feministas y transfeministas identificaron nueve femicidios (dos de ellos suicidios inducidos por violencia de genero) y 1 travesticidio en la provincia de Entre Ríos desde el 1° de enero al 25 de noviembre de 2026. "Estos son los casos extremos donde había 10 personas sumidas en el horror de la violencia machista, aterradas y atrapadas".
"Por el Registro Judicial de Causas y antecedentes de violencias (REJUCAV) sabemos que en Entre Ríos entre el año 2025 y hasta julio de 2026, hay 30.397 denuncias por violencia contra las mujeres y disidencias, y el mayor número es en Paraná y Concordia; y aquí nos preguntamos qué tipo de acompañamiento por parte de un Estado y sociedad responsable tienen hoy cada una de estas mujeres que piden ayuda".