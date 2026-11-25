En el Día Internacional por la No violencia hacia las mujeres y disidencias sexuales la Asamblea Feminista pide Justicia y exige la declaración de emergencia en violencia de género

En el Día Internacional por la No violencia hacia las mujeres y disidencias sexuales la Asamblea Feminista pide Justicia y exige la declaración de emergencia en violencia de género

La Asamblea Feminista de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, y No Binaries; la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas, la Asamblea de la Marcha del Orgullo Disidente Paraná, y la Organización Juntas y a la Izquierda, marcharán este miércoles 25, “Día Internacional por la No violencia hacia las mujeres y disidencias sexuales”. La convocatoria es, a las 18, en Plaza 1° de Mayo desde donde se marchará hasta plaza Mansilla y se leerá un documento.

"Este 25 de noviembre de 2026 seguimos reclamando Justicia para Micaela García , aún no se conoce la sentencia por el 2do Juicio que se lleva adelante contra Pavón acusado de coautor del femicidio de Micaela García, y exigiendo la emergencia en violencia de género", expresaron.

"Una vez más, es necesario movilizarse para demandar e interpelar al estado Nacional y Provincial por sus discursos de odios, ataques sistemáticos, y falta de políticas publicas efectivas de protección hacia las mujeres y disidencias sexuales. Hoy tenemos gobiernos negacionistas de las desigualdades sociales, económicas, políticas, que sufren mujeres y disidencias; el Presidente de la Nación Javier Milei y el Gobernador Rogelio Frigerio con el ajuste al presupuesto afectan directamente la vida y la libertad de personas en situación de violencia de genero", indican en un comunicado.

Las organizaciones feministas y transfeministas identificaron nueve femicidios (dos de ellos suicidios inducidos por violencia de genero) y 1 travesticidio en la provincia de Entre Ríos desde el 1° de enero al 25 de noviembre de 2026. "Estos son los casos extremos donde había 10 personas sumidas en el horror de la violencia machista, aterradas y atrapadas".

"Por el Registro Judicial de Causas y antecedentes de violencias (REJUCAV) sabemos que en Entre Ríos entre el año 2025 y hasta julio de 2026, hay 30.397 denuncias por violencia contra las mujeres y disidencias, y el mayor número es en Paraná y Concordia; y aquí nos preguntamos qué tipo de acompañamiento por parte de un Estado y sociedad responsable tienen hoy cada una de estas mujeres que piden ayuda".