"No veo las horas de irme", el mensaje viral de un docente por la violencia en barrio de Paraná

El mensaje viral de un docente

El impacto en la comunidad escolar ha sido significativo, supo UNO. De hecho, un docente de la institución afectada expresó su preocupación y desasosiego en un mensaje que se ha viralizado en redes sociales. En su mensaje, el educador -cuya identidad se preserva- compartió su temor por el aumento de la violencia y reveló su deseo de abandonar el lugar debido a la creciente inseguridad: "Desgraciadamente, trabajo en la escuela donde ocurren hechos de manera muy violenta y una realidad que asusta".

"No veo las horas de poder irme o renunciar. Todos los días me fijo en los concursos para ver si puedo ganar horas en otras escuelas. Siempre paga el que no tiene nada que ver; en este caso, un muy buen alumno que recibió un tiro en el hombro y no quiere volver a la escuela", añadió.

El suceso subraya las preocupaciones sobre la seguridad en las instituciones educativas y es un llamado urgente para abordar la violencia en la zona.