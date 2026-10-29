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Escuela Agrotécnica N° 39 de Villa Urquiza celebra su 41° aniversario con una muestra anual y una peña

La escuela convoca a la comunidad a compartir una jornada especial el 20 de noviembre, que incluirá la exposición de trabajos del año, espectáculos folclóricos y servicio de cantina típica.

29 de octubre 2026 · 13:23hs
Escuela Agrotécnica N° 39 de Villa Urquiza celebra su 41° aniversario con una muestra anual y una peña

Escuela Agrotécnica N° 39 de Villa Urquiza celebra su 41° aniversario con una muestra anual y una peña

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La escuela de educación agrotécnica N° 39 de Villa Urquiza (Paraná Campaña) se prepara para vivir una celebración muy especial. Con motivo de cumplir 41 años de trayectoria institucional, el establecimiento organizó una doble propuesta para el próximo 20 de noviembre: la tradicional Muestra de Área Anual y la Gran Peña Aniversario, dos actividades pensadas para abrir las puertas de la institución a toda la comunidad.

Exposición del trabajo anual en los espacios formativos

La jornada dará inicio a las 15 horas con la Muestra de Área Anual. Durante la tarde, los asistentes podrán recorrer las instalaciones de la escuela y conocer de cerca las tareas, proyectos y aprendizajes desarrollados por los estudiantes en los diferentes espacios formativos a lo largo del ciclo lectivo. Esta exposición representa una oportunidad clave para visibilizar el esfuerzo pedagógico y las prácticas productivas que caracterizan la enseñanza agrotécnica en la localidad.

Gran peña aniversario

A partir de las 19 horas, el ambiente festivo se trasladará a la Gran Peña Aniversario. La programación artística contará con shows de danzas folclóricas, presentaciones de músicos locales y diversos números preparados por los propios estudiantes del establecimiento.

Para acompañar la propuesta musical y cultural, el evento dispondrá de un servicio de cantina con oferta de comidas típicas.

Convocatoria abierta a la comunidad

Desde la organización de la Escuela Agrotécnica N° 39 extendieron una cálida invitación a vecinos, familias y egresados para sumarse a la celebración. Se recomienda a los asistentes acudir con reposera para disfrutar con comodidad de una jornada festiva de encuentro comunitario.

Escuela Villa Urquiza
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