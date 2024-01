La muerte de Berenice: doloroso sepelio en Victoria con una hipótesis definida

Los restos de Gonzálvez fueron velados este domingo por la mañana en la sala San Cayetano, ubicada en la calle Piaggio 414 de Victoria, y su inhumación se llevó a cabo a partir de las 16 en el cementerio municipal.

El ministro de Justicia, Néstor Roncaglia llegó a Victoria en la noche del sábado, y en una conferencia de prensa confirmó que los análisis previos establecieron que la víctima había consumido cocaína, marihuana y alcohol.

En ese orden sostuvo que “el espacio donde ocurrió (por la casa de calle Italia) es muy chico, no tiene más de tres por tres (metros). O sea, creo que escuché por ahí que hablaban de violación en manada, varias personas, no se descarta nada. Pero yo hablaba recién con el especialista en Criminalística que hizo el análisis de la escena del crimen, de la escena del delito, y es un lugar deprimente, una sola cama, una mesa de luz, prácticamente en el piso, y como mucho entran tres personas. Muy chiquitito”, y agregó: “Se está analizando si participaron una o dos personas más. Hasta ahora no se ven más personas. Se ven dos chicas que ingresan a este domicilio de la calle Italia, después salen, lamentablemente esta chica quizás tuvo un brote psicótico, quizás por el exceso de sustancias, la mezcla con el alcohol, que suele provocar esto, tuvo varias caídas, hubo gente en la escuela que intentó contenerla, bien, la Policía interviene, da una ambulancia, la lleva a la hospital de Victoria, la están intubando, dándole suero, se saca, se pelea con el enfermero, vuelve a huir, se cae, y a 200 metros la encuentran caída en la vía pública con golpes, posiblemente propios de su propia caída. Después en las cámaras, ella aparece sacándose parte de las ropas, pero bueno, eso es anécdota, lo grave es su resultado, no tendría que morir esta chica, lamentablemente falleció”.

Roncaglia le confirmó a LT 39 que le están brindado asistencia a la familia de la víctima.

Por otra parte, el funcionario dijo: “Suele pasar en estas reuniones, muchas veces se consume, mantienen relaciones sexuales, consentidas o no. Hay que entenderlo, si hay un exceso de consumo, sobre todo de cocaína, que produce una alteración morbosa de los sentidos, el consentimiento para mantener relaciones sexuales está viciado. No hay consentimiento si la persona no tiene uso de su razón. Entonces, si esa persona que tiene violado su consentimiento, su conciencia, mantiene relaciones sexuales, se considera violación, porque ella no está prestando consentimiento para mantener relaciones sexuales. Suele pasar. Pero bueno, se está analizando, hay sustancias que se construyen adentro, restos de cocaína, se está analizando, va a haber un análisis, se están analizando las uñas, quiénes participaron. Hemos tenido pruebas, que no las tenemos ahora, hay un proceso, se está trabajando con Criminalística de Paraná, los criminales están cooperando, están haciendo un montón de análisis. Y vamos a ver si la misma cocaína que estaba acá, procede de la misma que tenía estos restos que había en la casa. Hay muchas pruebas, son pruebas químicas”.

Roncaglia también comunicó que “en principio hay una persona aprehendida que es la mujer que acompaña a la víctima al domicilio, a Italia 778. Este proceso puede llevar a análisis químicos, sobre todo es un estudio criminalístico, puede llevar una semana o 10 días. Hay que analizar también lo que contienen los teléfonos”.

Luego precisó: “Hay un proceso, lo que sí vamos a hacer mucho más rápido, por eso mi presencia acá. Estamos trayendo todos los equipos que tenemos en Paraná, a cooperar acá con la Fiscalía para hacer todo más rápido y para llevar claridad y respuestas a todos los interrogantes que justamente están surgiendo a través de este hecho. En este momento están haciendo la autopsia del cuerpo, se va a determinar si fueron golpes por caída, surge todo. Usted sabe que el cuerpo habla, esos golpes que puede tener los hombros, el interno, la zona vaginal, anal, eso va a surgir, lo va a hablar la autopsia. Pero ella sí sufrió varios golpes en su vida. En su locura, pobrecita, corriendo en este brote psicológico, tuvo varias caídas. A lo mejor esos golpes son producto de esa caída, va a surgir la autopsia”.