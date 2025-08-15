Uno Entre Rios | Policiales | jurado popular

Jurado popular de Paraná declaró culpable a un hombre por abuso sexual

Un jurado popular en Paraná declaró culpable a A.R.E. por múltiples delitos sexuales y de violencia de género. El viernes próximo definen el monto de la pena.

15 de agosto 2025 · 09:52hs
Tras cuatro jornadas de debate, un jurado popular reunido ayer en Paraná declaró culpable a A.R.E de los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante; abuso sexual simple; delitos de amenazas simples cometido en un contexto de violencia de género; privación ilegítima de la libertad agravada por ser una persona a quien se le debía respeto particular y abuso sexual con acceso carnal en concurso real y por el delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo.

Fue en el marco del legajo “A.R.E. s/ Abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual simple, amenazas simples, privación ilegítima de la libertad y abuso sexual simple agravado”.

El juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Santiago Brugo, luego de conocer el veredicto, anunció que la audiencia de cesura será el próximo viernes a las 11.30–durante la cual las partes brindarán sus argumentos sobre la pena que deberá cumplir el imputado- se realizará el en los Tribunales de Paraná.

Además, se resolvió el traslado inmediato del hombre a la Unidad Penal N° 1, donde permanecerá hasta la concreción de la audiencia mencionada anteriormente.

Juicio a puertas cerradas

Durante el debate, que se efectuó en el Salón de Actos del Superior Tribunal de justicia (STJ) y a puertas cerradas, por tratarse la denuncia de un delito contra la integridad sexual, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Macarena Mendizábal y el fiscal Leandro Dato, en tanto que Susana Carnero lo hizo por el Ministerio Pupilar.

Por otra parte, el defensor oficial Sebastián Lescano y Belén Diez asistieron al imputado A.R.E., que llegó al juicio en libertad. Fue el centésimo trigésimo quinto juicio por jurados que se realice en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

