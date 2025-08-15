Entre la exigencia y el proceso: el balance

José Alberto Guerrinieri habló del equipo nacional y el proceso que derivó en un sexto puesto en el Mundial y un quinto en los Juegos Mundiales.

La Selección Argentina Mayor de sóftbol tuvo por estos meses dos importantes competencias a nivel internacional y en la que obtuvo quizás el resultado esperado por muchos. Pero se puede decir que compitió con los mejores de igual a igual. Un proceso que lleva dos años de trabajo con el cuerpo técnico.

El elenco nacional formó parte de la etapa final del Mundial en Canadá en donde ubicó sexto y hasta el fin de semana jugó los Juegos Mundiales en China, quedando en la quinta posición en la competencia con los mejores en el planeta.

De esta manera el balance de los torneos fue positivo, a pesar de no alcanzar el podio, que es lo que se buscaba más siendo una potencia y llegando primero en el ranking mundial.

El equipo es joven y en proceso de crecimiento. Y los orientadores esperan desafíos futuros, como el Panamericano Sub 23 el mes que viene, mientras se planifica el entrenamiento y renovación del grupo en la Selección Mayor.

La palabra del entrenador prinicipal de sóftbol

El entrenador principal del combinado nacional, José Alberto Beto Guerrinieri, habló con UNO y hizo un balance general de la labor del equipo. “En definitiva si veo la película entera desde que nosotros empezamos todo el camino hasta jugar el Mundial y los Juegos Mundiales, el balance fue positivo”, dijo el paranaense.

Luego agregó: “Pudimos clasificar a las finales del Mundial tras un Juego Panamericano en Sincelejo, Colombia; en donde fuimos campeones, eso nos posibilitó jugar la segunda instancia en la fase de grupo en donde participamos y salimos primeros y después ya en el Mundial no pudimos seguir en esa racha victoriosa y quedamos en la sexta posición. En los Juegos Mundiales terminamos quintos el fin de semana pasado”.

“Entonces si veo la película entera te puedo decir que sí, pues fue el saldo positivo. Si veo las dos últimas fotos no fueron tan positivas como quisiéramos, pero entiendo que bueno es un equipo que está en proceso, estamos en construcción, entonces más allá de que nuestro objetivo era estar en el podio y no lo logramos, el balance sigue siendo positivo eso”, aseveró Beto Guerrinieri.

Un equipo en proceso

“Es es un grupo que tiene mucha experiencia jugando. Pero es un grupo joven en lo cotidiano, falta jugar mucho tiempo juntos a este grupo, eso todavía está en construcción. Si bien hay mucha gente de experiencia, tiene muchos torneos, mucho polvo de ladrillo en los zapatos, todavía está en construcción. Algunos chicos falta ensamblarse con los más grandes, los más grandes con los más jóvenes. Lo mismo pasa en el cuerpo técnico, es un nuevo grupo, no tiene más de dos años de trabajo, entonces es todo una estamos haciendo una construcción”, completó el paranaense en un alto en los entrenamientos.

De cara lo que se viene rápidamente, Guerrinieri dijo: “Nosotros tenemos el mes que viene en La Pampa, es el Panamericano Sub 23 clasificatorio para el Mundial del año que viene, así que ese es el próximo desafío en lo que es equipos nacionales”.

“Con la Mayor tenemos competencia también en febrero del año que viene que es un Juego Panamericano clasificatorio a los Juegos Deportivos Panamericanos. Todavía nosotros tenemos que hacer el balance de estos dos torneos jugados, empezar de vuelta a una planificación y bueno ver cómo seguimos, cuándo empezamos a entrenar nuevamente, seguramente vamos a tener unos meses de vacaciones, es necesario limpiar un poco todo lo pasado y empezar a crear nueva energía para lo que viene”, manifestó el entrenador nacional principal.

En cuanto el nivel del sóftbol internacional en los torneos que estuvo Argentina, Beto comentó: “Después de ver tantos torneos, que el último Mundial jugado, creo que no fue de la calidad que yo esperaba ver. En general si bien hay jugadores con un talento extraordinario, muy bien preparado, pero, este, esperaba ver equipos mucho mejor conformados, un desempeño de los lanzadores mucho mejor, que en definitiva no lo fue, equipos que a priori eran los mejores o los candidatos quedaron atrás, como Canadá, como Australia, como Argentina mismo y equipos que por ahí, este, nosotros considerábamos que iban a estar por debajo nuestro, terminaron arriba, el caso de Venezuela por supuesto, Japón que siempre tiene buenos equipos, pero sin tener grandes lanzadores, hicieron un trabajo fenomenal, sobre todo en la parte ofensiva, trabajaron muy bien”.