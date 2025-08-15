Un motociclista murió al chocar contra un camión en la Ruta 1

Un motociclista murió este viernes por la mañana tras chocar de frente con un camión en el kilómetro 94 de la Ruta Provincial 1.

Un motociclista murió este viernes por la mañana tras chocar de frente con un camión en el kilómetro 94 de la Ruta Provincial 1, a unos ocho kilómetros de San José de Feliciano. La víctima, que se dirigía hacia La Paz en una moto IMSA ROAD 125cc, fue embestida por un camión Iveco de una cooperativa que circulaba en sentido contrario.

El impacto le provocó la muerte en el lugar. Policía y personal de emergencias trabajaron en el sitio, donde ambos carriles quedaron momentáneamente cortados.

De acuerdo con las primeras informaciones, el motociclista se desplazaba desde San José de Feliciano hacia La Paz, colisionó frontalmente con un camión Iveco perteneciente a la Cooperativa Agropecuaria La Paz, que circulaba en sentido contrario.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de emergencias, quienes realizaron tareas de asistencia y las pericias correspondientes para determinar las causas del trágico accidente.