En el Club San Agustín se disputarán tres títulos de la Federación Entrerriana de Box

Desde las 21 el Club San Agustín albergará una velada amateur en la que habrá 11 combates. La entrada en puerta valdrá 8.000 pesos.

Los hermanos Marcos y Elías Jaime serán algunos de los animadores del festival en el Club San Agustín.

Este viernes habrá una nueva noche de boxeo en la ciudad de Paraná. La cita con el deporte de los puños será en el estadio Abel Ruiz del Club San Agustín . Desde las 21, se llevará a cabo una velada amateur en la que se disputarán tres títulos de la Federación Entrerriana de Box (FEB).

El evento, que es organizado por el Team Pistrilli que comanda el director técnico local Fabricio Pistrilli, contará en total con 11 combates entre pugilistas locales, santafesinos y de otras localidades. El valor de la entrada en puerta será de 8.000 pesos.

Los combates programados en el Club San Agustín

Primera, Marcos Orrego (Team Peligro) vs Tomás Cuatrín (Club Ministerio), en categoría Juvenil Hasta 75 kilos.

Segunda, Maximiliano Nichea (Team Peligro) vs Martín Motura (Santa Fe), en categoría Hasta 58 kilos.

Tercera, Gabriela Zabala (Santa Fe) vs Milagros Escobar (Santa Fe), en categoría Hasta 60 kilos.

Cuarta, Nahuel Ramos (Boxing Paraná) vs Ignacio Montiel (Santa Fe), en categoría Juvenil Hasta 75 kilos.

Quinta, Agustín Ramírez (Team Pistrilli) vs Joaquín Noguera (Toa Fight), en categoría Hasta 64 kilos.

Sexta, Alexis Franchinelli (Escuela de Boxeo César Jaime) vs Mauricio Santillán, en categoría Hasta 69 kilos.

Séptima, Iván Sánchez (Team Pistrilli) vs Aaron Sotelo (Santa Fe), en categoría Hasta 69 kilos.

Octava, Iván Frutos (Boxing Paraná) vs Federico Bosón (Colón), por el título vacante de la FEB de la categoría Hasta 75 kilos.

Novena, Marcos Jaime (Escuela de Boxeo César Jaime) vs Simón Martínez (Gualeguaychú), por el título vacante de la FEB de la categoría Cadete Hasta 52 kilos.

Décima, Elías Jaime (Escuela de Boxeo César Jaime) vs Tiago Díaz (Motobox), por el título de la FEB de la categoría Juvenil Hasta 60 kilos. Jaime arriesgará la corona.

Undécima, Soledad Rodríguez (Escuela de Boxeo César Jaime) vs Johana Pintos (Santa Fe), en la categoría Hasta 54 kilos.

En septiembre la cita será en Club Paracao

La capital entrerriana ya tiene marcada su agenda boxística para el venidero mes. El viernes 12, en las instalaciones del Club Atlético Paracao se realizará el festival que está organizando el Team Peligro que encabeza Wenceslao Mansilla.

La pelea de fondo tendrá carácter de profesional y será protagonizada por el local Francisco Solá, quien se enfrentará con el oriundo de la localidad santafesina de San Guillermo, Julio Tosoratto. Además habrá un interesante respaldo amateur entre pugilistas locales y de la región.