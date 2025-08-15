Mariano Werner buscará ganar la Etapa Regular en las camionetas

Este fin de semana se define a los 12 clasificados que pelearán por el título. Mariano Werner, clasificado a la Copa, llega puntero del torneo a San Nicolás.

El TC Pick Up disputará este fin de semana su sexta presentación de la temporada 2025 en el autódromo de San Nicolás, donde Mariano Werner buscará conquistar la Etapa Regular, ya que llega puntero a la fecha que marcará a los clasificados a pelear por el título. Vale recalcar que el paranaense ya está clasificado, ahora pretenderá el primer lugar.

La ACTC dio a conocer la nómina oficial de inscriptos. En total, habrá 16 camionetas habilitadas, con una alta y una baja con respecto a la última competencia en La Plata. Se trata del parque más reducido, por segunda carrera consecutiva. Cabe destacar Agustín Martínez seguirá ausente, tras el accidente en la fecha de La Plata.

La novedad es el regreso de Javier Jack con la RAM Rampage, quien faltó a la quinta cita producto de una decisión personal. Mientras que el nuevo ausente será Leandro Mulet (VW Amarok). Con estos cambios, la categoría presenta la grilla más reducida del año por segunda carrera consecutiva.

La actividad oficial se desarrollará entre este viernes y el domingo, con entrenamientos, clasificación, series y la Final. Se trata del cierre de la Etapa Regular, por lo que al término de la carrera se conocerán los primeros 12 contendientes a la Copa de Oro de TC Pick Up.

El torneo encabezado por Mariano Werner

Actualmente Mariano Werner (Toyota Hilux) lidera el campeonato con 200,5 puntos. Le siguen: Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) a 21 unidades; Matías Rodríguez (Toyota Hilux) a 42,5; Andrés Jakos (Toyota Camry) a 47,5; Nicolás Impiombato (Toyota Hilux) a 54; Juan José Ebarlín (Toyota Hilux) a 56; Tobías Martínez (Chevrolet S10) a 59; Hernán Palazzo (Toyota Hilux) a 65,5; Ignacio Faín (Ford Ranger) a 67; Agustín Canapino (Chevrolet S10) a 67,5; Gastón Mazzacane (VW Amarok) a 76,5. Mientras que Mauricio Lambiris (Ford Ranger) cierra el “grupo de los 12” a 81 puntos del líder. Los cuatro primeros de la tabla ya están clasificados a la Copa.