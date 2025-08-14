Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: denunció que le robaron el auto y lo tenia oculto en su casa quinta

En Paraná, un hombre denunció que le habían robado su auto BMW 335i, pero la Policía de Entre Ríos lo halló oculto en la parte trasera de su casa quinta.

14 de agosto 2025 · 21:02hs
En Paraná

En Paraná, un hombre denunció que le habían robado su auto, pero la Policía de Entre Ríos lo halló oculto en su casa quinta.

Un insólito episodio ocurrió en Paraná este jueves cuando un hombre denunció que le habían robado su automóvil BMW 335i, pero la Policía de Entre Ríos lo halló oculto en la parte trasera de su casa quinta.

LEER MÁS: Robaron un auto en Colonia Avellaneda y lo encontraron en el volcadero de Paraná

El suceso en Paraná

Tras analizar cámaras de seguridad y testimonios de vecinos, desde la Sección Investigaciones de la PER determinó que el vehículo había ingresado por un camino rural que se desprende de la ruta 12. Mientras que los datos recopilados indicaban que el denunciante tenía una propiedad en esa zona, se indicó desde la Jefatura Departamental de Policía.

Intenso incendio de pastizales en la zona de la Plaza Mujeres Entrerrianas.

Paraná: un incendio quemó pastizales en la zona de Plaza Mujeres Entrerrianas

La vacuna contra la fiebre amarilla dejará de ser gratuita en Entre Ríos

La vacuna contra la fiebre amarilla dejará de ser gratuita en Entre Ríos

Al llegar al lugar, y con la colaboración de un vecino que permitió el ingreso por su patio, los efectivos divisaron el auto sin patente colocado, estacionado en la parte trasera de la vivienda del propio denunciante. Instantes después, el hombre se presentó en la propiedad y permitió el acceso policial.

La fiscal Carolina Guzmán ordenó la intervención de la Dirección General de Policía Científica para realizar peritajes y tomar fotografías del vehículo. Por estas horas se investiga si se trató de un “autorrobo” con el fin de cobrar el seguro.

Paraná Auto quinta
Noticias relacionadas
El equipo de Paraná que logró el pasaporte.

Paraná ganó por penales y avanzó en la Copa País

robaron un auto en colonia avellaneda y lo encontraron en el volcadero de parana

Robaron un auto en Colonia Avellaneda y lo encontraron en el volcadero de Paraná

grave hecho en parana: una joven denuncio que intentaron secuestrarla y hay tres detenidos

Grave hecho en Paraná: una joven denunció que intentaron secuestrarla y hay tres detenidos

En Paraná, el CEMI dicta un taller sobre vínculos sanos.

En Paraná, el CEMI dicta un taller sobre vínculos sanos

Ver comentarios

Lo último

River tuvo la última, pero empató sin goles ante Libertad en Paraguay

River tuvo la última, pero empató sin goles ante Libertad en Paraguay

Los Pumas tienen el equipo confirmado para jugar en Córdoba

Los Pumas tienen el equipo confirmado para jugar en Córdoba

Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

Ultimo Momento
River tuvo la última, pero empató sin goles ante Libertad en Paraguay

River tuvo la última, pero empató sin goles ante Libertad en Paraguay

Los Pumas tienen el equipo confirmado para jugar en Córdoba

Los Pumas tienen el equipo confirmado para jugar en Córdoba

Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

Paraná: denunció que le robaron el auto y lo tenia oculto en su casa quinta

Paraná: denunció que le robaron el auto y lo tenia oculto en su casa quinta

La advertencia de Raúl Cascini tras ser despedido de Boca

La advertencia de Raúl Cascini tras ser despedido de Boca

Policiales
Paraná: denunció que le robaron el auto y lo tenia oculto en su casa quinta

Paraná: denunció que le robaron el auto y lo tenia oculto en su casa quinta

Operativo cerca de una iglesia: secuestran dinero, drogas y un arma

Operativo cerca de una iglesia: secuestran dinero, drogas y un arma

Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Ovación
River tuvo la última, pero empató sin goles ante Libertad en Paraguay

River tuvo la última, pero empató sin goles ante Libertad en Paraguay

Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

Los Pumas tienen el equipo confirmado para jugar en Córdoba

Los Pumas tienen el equipo confirmado para jugar en Córdoba

Presentaron el Maratón Solidario San Agustín Corre

Presentaron el Maratón Solidario San Agustín Corre

Alexis Mac Allister: La persona que tomó la decisión de que yo me vaya fue Riquelme

Alexis Mac Allister: "La persona que tomó la decisión de que yo me vaya fue Riquelme"

La provincia
El dólar oficial aceleró su caída y cerró a 1.300 pesos

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a 1.300 pesos

La Municipalidad de Paraná realizó más de 4.600 castraciones a mascotas este año

La Municipalidad de Paraná realizó más de 4.600 castraciones a mascotas este año

Región Centro: quedó constituida la Mesa Permanente contra la Trata de Personas

Región Centro: quedó constituida la Mesa Permanente contra la Trata de Personas

Enersa refuerza el control interno y recupera 30 millones de pesos

Enersa refuerza el control interno y recupera 30 millones de pesos

Pablo Millán regresa al Teatro 3 de Febrero con un show renovado

Pablo Millán regresa al Teatro 3 de Febrero con un show renovado

Dejanos tu comentario