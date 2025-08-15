Liga Provincial: Duelo barrial en el estadio Luis Butta

Echagüe recibirá a Olimpia por la tercera fecha de la Conferencia 1 de la Liga Provincial. En Chajarí habrá choque de líderes de la Conferencia 3.

Comenzará este viernes la actividad correspondiente a la tercera fecha de la Liga Provincial Masculina de Básquet de Primera División. En la ocasión se disputarán los cuatro juegos correspondiente a la Conferencia 1, la totalidad de la programación de la Conferencia 3 y un juego válido por la Conferencia 4. Todos los encuentros se disputarán a partir de las 21.30.

Una de las historias destacadas de la Conferencia 1 se disputará en el estadio Luis Butta, donde Echagüe y Olimpia animarán el duelo barrial. Ambos buscará celebrar su primera victoria en el certamen que ofrece 12 plazas a la Liga Federal 2026.

El AEC inició su camino sufriendo una dura derrota como local a manos de Ferro de San Salvador por 61 a 78. En la siguiente presentación el Negro de calle 25 de mayo tropezó en su visita a Sarmiento por 67 a 74. En este último juego se destacó Juan Planas, quien registró 17 unidades y Pablo Nardea, quien aportó 15 puntos.

El Azulgrana, por su parte, perdió 74 a 67 ante Sarmiento en su estreno en el Provincial y luego perdió en el Pietranera ante Ciclista por 71 a 78. En este juego Valentín Sánchez anotó 15 tantos, Juan Manuel Gómez13 y Nicolás Sánchez 12.

Por otro lado, Ciclista, uno de los líderes del sector con puntaje ideal, buscará prolongar su buen presente en el estadio Juan Manuel Baglietto donde enfrentará a Sionista. El Verde acumula dos victorias en serie (71-61 a Parque de Villaguay y 78 a 71 a Olimpia). En su última presentación gozó del aporte del recambio: desde el banco de relevos Patricio Jacob convirtió 15 puntos (5 de 5 en triples), Pablo Bogado 13 y Eliseo Cassano 12.

El Centro Juventud perdió en su estreno ante Sportivo San Salvador por 91 a 68. En su presentación como local superó 91 a 48 a Parque de Villaguay. En este juego disputado en el estadio Moisés Flesler sobresalieron las performance de Tiago Levy y Germán González con 14 tantos cada uno y a Nicolás Guaita y Juan Scacchi con 13 unidades.

Los otros dos líderes de la Conferencia 1 jugarán en condición de visitante. Sarmiento de Villaguay visitará a Sportivo San Salvador. Mientras que Ferro de San Salvador, que viene de imponerse en el clásico de la capital del arroz por 76 a 73, enfrentará a Parque de Villaguay.

Choque de líderes en Chajarí

Por la Conferencia 3 el destacado se disputará en el gimnasio Reynaldo Iglesias de Chajarí, donde Vélez recibirá a Ferro de Concordia en un juego que reunirá a dos de los tres líderes del sector.

La V Azulada superó en el PreFederal a Capuchinos de Concordia por 84 a 79. En su última presentación se quedó con el clásico chajariense al derrotar en condición de visitante a Santa Rosa 78 a 75 con un triple sobre el sonido de la chicharra.

Ferro, por su parte, capitalizó la localía al celebrar dos victorias en el estadio Juan de Dios Obregón. En primer instancia venció a Social de Federación por 74 a 69. Luego superó a La Armonía de Colón por 69 a 65.

El otro puntero de este sector, Estudiantes de Concordia enfrentará en el Gigante a Santa Rosa de Chajarí. El Verde, que registra victorias ante San José por 76 a 65 y ante Capuchinos por 90 a 86, hará su presentación como local en la Liga Provincial. El Rojo y Verde intentará superar el mal trago que significó la derrota sobre la hora ante Vélez en el clásico de Chajarí.

Por el mismo sector San José y Capuchinos buscarán su primera victoria en el certamen. Mientras que en Colón La Armonía recibirá a Social de Federación.

Los otros juegos de la Liga Provincial

El estadio Islas Malvinas será escenario este viernes por la noche del encuentro que abrirá la tercera fecha de la Conferencia 3. El juego tendrá como animadores al dueño de casa, Atlético BH de Gualeguay, y Luis Luciano de Urdinarraín. Los Leones vie- nen de tropezar en su visita a Regatas Uruguay por 76 a 62. El Celeste, por su parte, venció categóricamente a Juventud Unida de Gualeguaychú por 90 a 51.

La actividad de este sector continuará el domingo con los siguientes juegos: Juventud Unida-Zaninetti, Peñarol-Regatas y Bancarios-Atlético Tala.

Ese mismo día, pero por la Conferencia 2, jugarán: Paracao- Talleres, Independiente de La Paz -Urquiza de Santa Elena, Recreativo-Estudiantes y Progreso de Santa Elena-Quique.