Uno Entre Rios | La Provincia | Dólar oficial

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a 1.300 pesos

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a 1.300 pesos en la jornada de este jueves. El tipo de cambio retrocedió en el segmento mayorista y minorista.

14 de agosto 2025 · 20:33hs
El dólar oficial aceleró su caída y cerró a 1.300 pesos.

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a 1.300 pesos.

El dólar oficial cayó este jueves por décima jornada consecutiva y se ubicó en los 1.300 pesos ante supertasas que superaron el 70%, luego de que el mercado digiriera el impacto de la licitación del pasado miércoles, donde el Ministerio de Economía alcanzó un rollover sobre los vencimientos de solo el 61,07%.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, bajó un 2,9% a 1.300 pesos. A su vez, el dólar minorista retrocedió a 1.311,41 pesos para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA). El volumen operado en el segmento contado ascendió a 529,5 millones de dólares.

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1% en agosto.

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1% en agosto

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue.

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue

En el Banco Nación (BNA) bajó a 1.310 pesos. Así, el dólar tarjeta y el dólar ahorro, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en 1.703 pesos.

En cuanto a los paralelos, el dólar MEP bajó 1,9% a 1.307,49 pesos, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hizo 0,8% a 1.310,50 pesos.

LEER MÁS: Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue

El dólar blue

El dólar blue, en tanto, cayó 20 pesos a 1.304 pesos para la compra y 1.334 pesos para la venta.

Los contratos de dólar futuro cerraron todos a la baja. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de 1.332 pesos y que en diciembre llegará hasta los 1.502 pesos. Este jueves, en el segmento se negoció un total de 1.416 millones de dólares.

Vuelan las tasas en pesos

Este miércoles, el gobierno colocó $9,2 billones de alrededor de $15 billones que vencían, lo que implica una tasa de rollover del 61,07%. De acuerdo a un informe de Max Capital, lo que destaca de este resultado no es que el gobierno se negara a convalidar tasas más altas, sino que solo se buscó renovar 10 billones de pesos del total de vencimientos.

Dólar oficial caída Pesos
Noticias relacionadas
La Municipalidad de Paraná realizó más de 4.600 castraciones a mascotas este año.

La Municipalidad de Paraná realizó más de 4.600 castraciones a mascotas este año

La Región Centro dejó constituida la Mesa Permanente contra la Trata de Personas.

Región Centro: quedó constituida la Mesa Permanente contra la Trata de Personas

Enersa refuerza el control interno y recupera 30 millones de pesos.

Enersa refuerza el control interno y recupera 30 millones de pesos

Pablo Millán vuelve al teatro

Pablo Millán regresa al Teatro 3 de Febrero con un show renovado

Ver comentarios

Lo último

River tuvo la última, pero empató sin goles ante Libertad en Paraguay

River tuvo la última, pero empató sin goles ante Libertad en Paraguay

Los Pumas tienen el equipo confirmado para jugar en Córdoba

Los Pumas tienen el equipo confirmado para jugar en Córdoba

Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

Ultimo Momento
River tuvo la última, pero empató sin goles ante Libertad en Paraguay

River tuvo la última, pero empató sin goles ante Libertad en Paraguay

Los Pumas tienen el equipo confirmado para jugar en Córdoba

Los Pumas tienen el equipo confirmado para jugar en Córdoba

Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

Paraná: denunció que le robaron el auto y lo tenia oculto en su casa quinta

Paraná: denunció que le robaron el auto y lo tenia oculto en su casa quinta

La advertencia de Raúl Cascini tras ser despedido de Boca

La advertencia de Raúl Cascini tras ser despedido de Boca

Policiales
Paraná: denunció que le robaron el auto y lo tenia oculto en su casa quinta

Paraná: denunció que le robaron el auto y lo tenia oculto en su casa quinta

Operativo cerca de una iglesia: secuestran dinero, drogas y un arma

Operativo cerca de una iglesia: secuestran dinero, drogas y un arma

Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Choque entre camiones en Ruta 11: los conductores resultaron ilesos

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Robo millonario en Chajarí: secuestraron dólares, pesos, un auto y armas en Buenos Aires

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Ovación
River tuvo la última, pero empató sin goles ante Libertad en Paraguay

River tuvo la última, pero empató sin goles ante Libertad en Paraguay

Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

Godoy Cruz no aguantó y cayó ante Atlético Mineiro en Brasil

Los Pumas tienen el equipo confirmado para jugar en Córdoba

Los Pumas tienen el equipo confirmado para jugar en Córdoba

Presentaron el Maratón Solidario San Agustín Corre

Presentaron el Maratón Solidario San Agustín Corre

Alexis Mac Allister: La persona que tomó la decisión de que yo me vaya fue Riquelme

Alexis Mac Allister: "La persona que tomó la decisión de que yo me vaya fue Riquelme"

La provincia
El dólar oficial aceleró su caída y cerró a 1.300 pesos

El dólar oficial aceleró su caída y cerró a 1.300 pesos

La Municipalidad de Paraná realizó más de 4.600 castraciones a mascotas este año

La Municipalidad de Paraná realizó más de 4.600 castraciones a mascotas este año

Región Centro: quedó constituida la Mesa Permanente contra la Trata de Personas

Región Centro: quedó constituida la Mesa Permanente contra la Trata de Personas

Enersa refuerza el control interno y recupera 30 millones de pesos

Enersa refuerza el control interno y recupera 30 millones de pesos

Pablo Millán regresa al Teatro 3 de Febrero con un show renovado

Pablo Millán regresa al Teatro 3 de Febrero con un show renovado

Dejanos tu comentario