El dólar oficial aceleró su caída y cerró a 1.300 pesos en la jornada de este jueves. El tipo de cambio retrocedió en el segmento mayorista y minorista.

El dólar oficial cayó este jueves por décima jornada consecutiva y se ubicó en los 1.300 pesos ante supertasas que superaron el 70%, luego de que el mercado digiriera el impacto de la licitación del pasado miércoles, donde el Ministerio de Economía alcanzó un rollover sobre los vencimientos de solo el 61,07%.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, bajó un 2,9% a 1.300 pesos. A su vez, el dólar minorista retrocedió a 1.311,41 pesos para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA). El volumen operado en el segmento contado ascendió a 529,5 millones de dólares.

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1% en agosto

En el Banco Nación (BNA) bajó a 1.310 pesos. Así, el dólar tarjeta y el dólar ahorro, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en 1.703 pesos.

En cuanto a los paralelos, el dólar MEP bajó 1,9% a 1.307,49 pesos, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hizo 0,8% a 1.310,50 pesos.

El dólar blue

El dólar blue, en tanto, cayó 20 pesos a 1.304 pesos para la compra y 1.334 pesos para la venta.

Los contratos de dólar futuro cerraron todos a la baja. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de 1.332 pesos y que en diciembre llegará hasta los 1.502 pesos. Este jueves, en el segmento se negoció un total de 1.416 millones de dólares.

Vuelan las tasas en pesos

Este miércoles, el gobierno colocó $9,2 billones de alrededor de $15 billones que vencían, lo que implica una tasa de rollover del 61,07%. De acuerdo a un informe de Max Capital, lo que destaca de este resultado no es que el gobierno se negara a convalidar tasas más altas, sino que solo se buscó renovar 10 billones de pesos del total de vencimientos.