El nigeriano de madre entrerriana que ilusiona a River Plate

Descendiente de un inmigrante nigeriano y de una entrerriana, Jonathan brilla en River Plate con gol, velocidad y admiración por su ídolo Julián Álvarez.

15 de agosto 2025 · 12:58hs
Jonathan es descendiente de Goodwin Spiff, un inmigrante nigeriano que llegó a la Argentina hace 21 años en busca de trabajo. En el país conoció a María, oriunda de la provincia de Entre Ríos y madre del futbolista de River Plate.

Tal como reconoció el propio Jonathan en una entrevista con el sitio oficial del club: "Lo iba a ver porque era el equipo que mejor jugaba". Esa admiración por River Plate se transformó en pasión, y en 2014, tras una prueba en el club de Núñez, fue incorporado a las divisiones inferiores. En la primera evaluación realizada por los formadores, ya mostró condiciones que lo hicieron destacar.

Nacido el 23 de febrero de 2007 en Buenos Aires, Jonathan mide 1,87 metros, es muy veloz y maneja con soltura ambos perfiles, lo que le permite desequilibrar y definir con eficacia. El propio juvenil se describe como un jugador con "facilidad para llegar al gol, muy intuitivo para crear los espacios y participar del juego asociado".

Tiene como ídolo a Julián Álvarez, a quien observa con atención: "Miro todo lo que hace y trato de copiarle muchas cosas", confesó.

