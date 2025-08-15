El nigeriano de madre entrerriana que ilusiona a River Plate.

Descendiente de un inmigrante nigeriano y de una entrerriana, Jonathan brilla en River Plate con gol, velocidad y admiración por su ídolo Julián Álvarez.

Jonathan es descendiente de Goodwin Spiff, un inmigrante nigeriano que llegó a la Argentina hace 21 años en busca de trabajo. En el país conoció a María, oriunda de la provincia de Entre Ríos y madre del futbolista de River Plate .

Tal como reconoció el propio Jonathan en una entrevista con el sitio oficial del club: "Lo iba a ver porque era el equipo que mejor jugaba". Esa admiración por River Plate se transformó en pasión, y en 2014, tras una prueba en el club de Núñez, fue incorporado a las divisiones inferiores. En la primera evaluación realizada por los formadores, ya mostró condiciones que lo hicieron destacar.

Desde Gualeguay a River Plate: el "nuevo Julián Álvarez" que brilla en Novena División

River Plate enfrenta a Libertad en Asunción por el primer duelo de octavos de final

Jonathan, el nigeriano con sangre entrerriana que brilla en River Plate

Embed U͟N͟ ͟J͟U͟V͟E͟N͟I͟L͟ ͟D͟E͟ ͟R͟I͟V͟E͟R͟ ͟A͟ ͟L͟A͟ ͟S͟E͟L͟E͟C͟C͟I͟Ó͟N͟ ͟D͟E͟ ͟N͟I͟G͟E͟R͟I͟A͟



✈️ Jonathan Spiff, centrodelantero 2007 de la Quinta División y recientemente citado a Reserva, viajará a Nigeria para sumarse a la Selección Sub20. pic.twitter.com/pwOO3IDvxs — Juveniles River (@ph_iobitler) August 14, 2025

Nacido el 23 de febrero de 2007 en Buenos Aires, Jonathan mide 1,87 metros, es muy veloz y maneja con soltura ambos perfiles, lo que le permite desequilibrar y definir con eficacia. El propio juvenil se describe como un jugador con "facilidad para llegar al gol, muy intuitivo para crear los espacios y participar del juego asociado".

Tiene como ídolo a Julián Álvarez, a quien observa con atención: "Miro todo lo que hace y trato de copiarle muchas cosas", confesó.