Detienen a un hombre armado tras intentar huir de la policía en Paraná

Un hombre fue detenido en Paraná por portar ilegalmente una pistola 9 mm tras intentar huir de la policía durante un control en calles Pringles y 3 de Febrero.

El hecho ocurrió anoche, cuando personal de la Guardia Especial realizaba una recorrida preventiva y observó al individuo en actitud sospechosa.

Al ser identificado, el sujeto intentó escapar, pero fue rápidamente reducido. En su poder se halló una pistola Bersa Thunder 9 con cargador y 17 cartuchos.

Tras informar la situación al fiscal de turno, se dispuso la inmediata detención del sujeto, la realización de un dermotest y su posterior traslado a la Alcaidía de Tribunales, bajo la acusación de tenencia ilegal de arma de fuego.

La investigación continúa para determinar si el arma está vinculada a otros hechos delictivos ocurridos en la ciudad.