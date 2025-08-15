Más de 60 empresas dirán presente en Paraná del 12 al 14 de septiembre en Sala Mayo con descuentos, novedades, créditos y lo último en construcción.

Paraná se prepara para una nueva edición de la Muestra de la Construcción.

Paraná se prepara para vivir una nueva edición de la Muestra de la Construcción, que se realizará los días viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de septiembre en Sala Mayo. A menos de un mes del evento, ya se confirma la presencia de más de 60 empresas que representan a toda la cadena de valor del sector: proveedores, constructoras, profesionales y bancos, que brindarán información sobre créditos y gestionarán trámites en el momento.

Este año, quienes visiten los stands podrán acceder a descuentos exclusivos que las empresas están preparando especialmente para la muestra, una oportunidad única para quienes se sumen a esta movida que reúne innovación, negocios y beneficios directos para el público.

La Muestra de la Construcción ya suma más de 60 empresas confirmadas

Muestra de la Construcción (1).jpeg

La Muestra de la Construcción convoca a empresas locales, nacionales e internacionales, y atrae año a año a visitantes de Paraná, Santa Fe, ciudades vecinas y distintos puntos de la provincia de Entre Ríos.

La construcción nos atraviesa a todos: quien no está construyendo, hace uso de ella, tanto en lo público como en lo privado. Es una actividad que nos conecta como sociedad, integrando a individuos, infraestructura, profesionales y empresas en un mismo escenario de desarrollo y progreso.

En esta edición, el evento también contará con un espacio gastronómico al aire libre y una cafetería dentro de las instalaciones, a cargo de Paraná Come, que completará la experiencia para quienes visiten la muestra más importante del sector en la región.