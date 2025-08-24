Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 11

Ruta 11: tras vuelco de un auto bomberos debieron rescatar a un joven entre los hierros

Un joven de 28 años volcó con su auto en la Ruta 11 a la altura de Aldea Brasilera. Investigan cómo se produjo el siniestro vial

24 de agosto 2025 · 12:35hs
Un joven de 28 años resultó herido y fue internado en el hospital San Martín de Paraná tras volcar el vehículo que manejaba. El siniestro vial sucedió en Ruta 11, en jurisdicción de Aldea Brasilera (departamento Diamante).

El lesionado tuvo que ser rescatado por Bomberos Voluntarios tras quedar atrapado en el habitáculo del vehículo, entre los hierros. El vuelco fue protagonizado en un Reanault Mégane y se produjo a la altura del kilómetro 19.

Las autoridades del Ministerio Público Fiscal ordenaron la realización de peritajes para determinar las causas exactas del vuelco. Los primeros indicios sugieren que no hubo participación de otro vehículo en el incidente.

