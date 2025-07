Ilarraz sobreseído: "Lo que hizo la Corte es espantoso y un desastre", dijo el abogado Urrutia

Correo Argentino Franco Macri Mauricio Macri Corte Suprema de Justicia.jpg

En concreto, los ministros señalaron que, según el artículo 62 inciso 2° del Código Penal (vigente al momento de los hechos), el plazo máximo para la prescripción era de 12 años. Por eso, consideraron que la acción penal ya se encontraba prescripta, al menos, desde 2005. El religioso había sido apartado del sacerdocio tras la denuncia en 2012 y expulsado de la Iglesia por el Papa Francisco en diciembre de 2024.

En diálogo con La Mañana de La Red 88.7, Urrutia manifestó su desazón por el fallo reciente: "Lo que ha hecho la Corte realmente es espantoso y un desastre. Es un mensaje negativo para las víctimas, sobre todo para mi representado, porque para qué hicimos tanto. Lo bueno que siempre les dije (a las víctimas) desde el primer día es que tenían que denunciar porque iba a ser liberador para ellos".

MILTON URRUTIA.mp3 El abogado Milton Urrutia cuestionó el fallo de la Corte que sobreseyó al excura Justo José Ilarraz por prescripción de los delitos de abuso sexual.

Sobre cómo recibió la noticia, recordó que era una posibilidad que planteó antes del juicio. Entonces, consideró que se debía esperar al fallo del máximo tribunal sobre la prescripción invocada por la defensa. En cambio, sus colegas y la fiscalía se opusieron a esperar y los jueces avanzaron con el debate oral a puertas cerradas (por tratarse de una caso de abuso).

"Se sabía desde el primer momento. Yo lo planteé a esto cuando se inició el debate. Fui el único que lo planteó porque en ese momento la defensa se opuso al inicio del debate en virtud de que estaba el planteo de prescripción en la Corte desde el 2012. El debate se hace en el 2018, ya estaba el planteo y yo, siguiendo el proceso, le manifesté al tribunal que debía esperar que resuelva la Corte la prescripción toda vez que se iba a revictimizar a las víctimas. De hecho, han quedado revictimizadas", reflexionó.

ilarraz.jpg

Aún así, ponderó el trabajo realizado en la Justicia entrerriana, que investigó y juzgó al excura: "Lo que tengo que destacar es el trabajo que el Procurador Jorge García y el trabajo que hicieron los jueces de la Sala Penal del Superior Tribunal. Tenemos gente muy proba e idónea. Estuvieron con las víctimas desde el primer día, los escucharon y los contuvieron. Tenemos jueces que están en el camino del Derecho Internacional. Lo que ha hecho la Corte realmente es espantoso; es un desastre".

Asimismo, valoró que en 2024 el Papa Francisco expulsó a Ilarraz de la Iglesia, por lo que no puede volver a ejercer el sacerdocio. "La Iglesia lo desterró y no tiene apelación. No va a poder apelarlo con el nuevo Papa ni nada", sentenció.

Urrutia juicio Ilarraz.jpg

"Hemos retrocedidos años"

En cuanto al argumento que esgrimió la Corte para favorecer al excura, Urrutia explicó: "Lo que dicen ellos dicen es que la acción prescribió porque se aplica la Ley más benigna desde que se cometieron los hechos. Este señor se valió de eso y hoy día la Corte, lamentablemente, dicta la prescripción a contrapelo de la jurisprudencia comparada en el Derecho Internacional. Hemos retrocedido cientos de años toda vez que en Chile no prescriben estos delitos; tampoco en Brasil. Por eso (Juan) Darthés se va de Argentina porque acá no prescribían. Entonces huye a Brasil a refugiarse porque estaba el gobierno de Bolsonaro. Después viene el gobierno de Lula y ahora allá estos delitos no prescriben, por eso fue condenado. Ahora, acá estos delitos prescriben. Es lamentable: todo tiene que ver con los tiempos políticos".

Urrutia Allende Romero.jpg Milton Urrutia (segundo a la izquierda) representó a una víctima en el juicio. En el debate también estuvieron los abogados Rosario Romero (hoy intendenta de Paraná), Marcos Rodríguez Allende, el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull y el Procurador Jorge Amílcar García.

El abogado también cuestionó que el máximo tribunal nacional se haya tomado 13 años para resolver el planteo y lo comparó con su pronunciamiento en el caso Vialidad contra la expresidenta Cristina Fernández de Kircher. "La Corte se tomó todo el tiempo para resolver algo que lo podía haber dicho en ese momento y no someter a las víctimas al escarnio, porque pasaron equipos técnicos, pasaron todo un debate, después la apelación, la Casación y el Superior Tribunal. En otras causas como la de Cristina Fernández el expediente subió en tres semanas y se lo resolvieron. Entonces, lamentablemente son tiempos políticos y la Corte se ha encolumnado en lo que el gobierno nacional", analizó.

Por otro lado, el letrado aseveró que ahora Ilarraz está en posición de poder demandar a la Provincia. "No podemos ser ciegos de negar algo: él tendrá su derecho de hacer un juicio de daño a la Provincia y por el tiempo que estuvo detenido con prisión preventiva en su casa", completó.