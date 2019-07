Una banda que se dedica a robar motos en Paraná está en la mira de la División Robos y Hurtos de la Policía. Han sido identificados y se han recuperado al menos 10 vehículos sustraídos en las últimas semanas. Sin embargo, los principales acusados siguen en libertad.

El fin de semana a un joven que utiliza su moto Honda XR 250 para trabajar, se la robaron cuando estaba estacionada en un edificio de avenida Almafuerte. El ladrón quedó registrado en la cámara de seguridad y así fue identificado por la Policía. La Justicia autorizó allanar su vivienda, donde no fue localizado el sospechoso ni la moto, pero no se ordenó la detención del ladrón. Poco después la víctima recibió un llamado telefónico en el que le ofrecían la devolución de su vehículo a cambio de pagar un rescate. El muchacho, que necesita su moto para trabajar, decidió recuperarla por esta vía, por su cuenta. En la Policía le aconsejaron que no lo hiciera, pero las idas y vueltas de la Justicia y la despreocupación de la Fiscalía para actuar a tiempo y con medidas más efectivas, generan siempre suspicacias y desconfianza en muchas personas.

El ladrón sindicado en ese caso es uno de los integrantes de un grupo de personas que son familiares entre sí, y por lo general se mueven en zona de la jurisdicción de la comisaría cuarta de Paraná.

Por otro lado, se informó que efectivos policiales de la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección Investigaciones, mientras circulaban por avenida De las Américas y calle Luis Noaco observaron a dos hombres, uno de ellos con casco colocado, forcejeando entre sí. Uno se sube a una moto negra que lo aguardaba en el lugar con un conductor y se retiraron ambos rápidamente.

Al acercarse, quien había quedado allí les manifestó a los uniformados que le habían sustraído su teléfono celular. Por esto, emprendieron una persecución por Noaco hacia el este, y lograron observar que la moto con los dos ladrones se daba a la fuga por avenida Ramírez hacia el sur.

Los perdieron de vista, debido al tiempo trascurrido y al mal estado de las arterias mencionadas.

En ese interín vieron que los autores del ilícito descartaron un objeto, que resultó ser un celular Samsung Galaxy Grand Prime, el cual fue reconocido por la víctima del arrebato como el suyo.

Por último, los investigadores de Robos y Hurtos actuaron ante un pedido de rescate de una bicicleta robada. Allanaron el domicilio donde la víctima supo que estaba su vehículo, en calle Cura Gil Obligado, y la recuperaron. El que la tenía dijo, llamativamente, que la había comprado a alguien que no conoce.