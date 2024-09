Crimen del ex juez de Bovril: principal acusado pide la libertad

juicio causa Curá.jpg Norberto Rosales, de 67 años, quien es el principal acusado por el crimen de Roberto Curá, ocurrido el 23 de abril de este año en Bovril Foto UNO/Gonzalo Nuñez

El homicidio

Curá fue hallado asesinado a golpes, atado de pies y manos, en el baño del quincho de su casa, ubicada en calle Eva Perón de Bovril, el martes 23 de abril de 2024. Lo encontró su esposa, quien dio aviso a la Policía. Por el brutal hecho de sangre, 48 horas después fueron detenidos Díaz y Martínez en Bovril; y al poco tiempo fue aprehendido Rosales, en la capital entrerriana. A la investigación la lleva Facundo Barbosa, fiscal de La Paz.

Rosales se encuentra alojado en la Unidad Penal N° 1 de Paraná desde mayo. La defensora oficial, Nadia Musante, pidió este miércoles su libertad ambulatoria con restricciones (que no pueda entrar a Bovril), subsidiariamente planteo la prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

"Estamos hablando de una persona que estaba fugada, de alguien que no se sometió al cumplimiento de la pena. No estamos haciendo una presunción, como lo dice la defensa oficial. Fue detenido en San Benito para que cumpla una pena que estaba profugado. Pero más allá de estas circunstancias, se fue de Bovril, pero no se fue en colectivo o se puso a hacer dedos, los encubridores lo sacaron en horas de mediodía de Bovril, después de haber producido el hecho. Y si tuvieran un tipo de arraigo en Alcaraz, seguramente se podría haber ofrecido una prisión domiciliaria en Alcaraz, pero no lo tiene", dijo el abogado querellante, Marcos Rodríguez Allende.

"Estamos esperando producir otro tipo de pruebas que resulten importantes, la investigación no está terminada. Por eso entiendo que la medida dictada por el juez de Garantías es una medida absolutamente razonable. Es un hecho que acaeció hace pocos meses, así que las medidas alternativas que ha propuesto la defensa oficial no neutralizan ni tan siquiera relativamente esta propuesta de una prisión domiciliaria en un domicilio de Paraná y la prohibición de acercarse a Bovril, no alcanza", expresó durante la audiencia en la que estuvo presente UNO.

Detenido en Paraná

Rosales, el principal sospechoso del crimen, fue detenido el 2 de mayo en una vivienda en Bajada Grande, en Paraná. Hasta allí llegó la División Homicidios de la policía gracias al testimonio de dos personas que señalaron que el hombre pidió ser trasladado a Paraná. El viaje ocurrió horas después del crimen de Curá.

Tras la detención, la policía informó que "se pudo determinar que Rosales habría estado en Paraná y habría viajado a la ciudad de Rosario y luego a la Provincia de Buenos Aires, para luego regresar a la ciudad de Paraná, donde se pudo establecer el lugar donde se estaría resguardando, en el complejo de la Toma Vieja, zona costera".

En cuanto a los avances en la investigación penal preparatoria, se supo que la Fiscalía y la querella esperan los resultados de pericias de ADN de los cordones utilizados para maniatar al ex juez de Bovril. Por la complejidad del caso y la gravedad de los delitos imputados, se estima que el caso sea enviado a un juicio por jurados por el delito de homicidio en ocasión de robo.