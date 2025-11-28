El Juzgado Civil y Comercial N° 9 de Paraná homologó un convenio de préstamo de uso gratuito, comodato, en favor de la Municipalidad de Crespo.

La Justicia autorizó que un inmueble de la causa Waigel sea utilizado por la Municipalidad de Crespo.

El Juzgado Civil y Comercial N° 9 de Paraná homologó un convenio de préstamo de uso gratuito, denominado comodato, celebrado entre la quiebra de la firma Miguel Waigel y Cía S.A. –representada por la Sindicatura– y la Municipalidad de Crespo .

El acuerdo fue suscripto a mediados de octubre y con el correr de las semanas se desarrollaron las instancias procesales que culminaron con la Homologación. De hecho, el martes último se plasmaron las condiciones en que será puesto a disposición el espacio.

La ubicación del predio en Crespo

El préstamo de uso gratuito es sobre un inmueble ubicado en calle Santiago Eichhorn 280 del Parque Industrial (donde supo funcionar la hormigonera de la empresa quebrada). Consiste en un galpón con terraplén de hormigón, y una oficina con baño, todo ello con portón frontal y cercado perimetralmente, indicó Estación Plus.

El municipio podrá destinarlo exclusivamente a la realización de actividades de educación y capacitación laboral, con eje en el desarrollo local de esta comunidad. Estarán permitidas propuestas formativas de nivel superior, técnico y de oficios.

Dicho destino u objetivo fijado es condición esencial para la vigencia del acuerdo, no pudiendo modificarse y siendo motivo de revocación cualquier otro uso.

Además, se convino que la Municipalidad no podrá realizar actividades de carácter lucrativo en ese predio, como así tampoco cederlo, subalquilarlo o permutarlo. Incluso, queda prohibido el ingreso o egreso de vehículos que no sean exclusivamente inherentes e indispensables para el dictado de capacitaciones educativas.

Responsabilidades

La Municipalidad asume la exclusiva responsabilidad por cualquier daño o perjuicio que pudiera producirse, por toda eventualidad que ocurriese, hasta la devolución del inmueble; debiendo efectuar las reparaciones y refacciones necesarias, a medida que se presenten.

Asimismo, afrontará los gastos de Tasas e Impuestos, y gastos corrientes como energía eléctrica, agua, limpieza, higiene, mantenimiento y seguridad.

El convenio establece que la duración del préstamo de uso gratuito, será el tiempo que se prolongue la situación judicial de mantener la Quiebra de Miguel Waigel y Cía. S.A. y en depósito los rodados y maquinarias secuestradas en el proceso penal del fuero Federal. Cuando ello ocurra y sea notificada la Municipalidad, deberá operar la restitución del inmueble dentro de los 30 días posteriores, constatándose que se ajuste a las condiciones pactadas.