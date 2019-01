Habló el colectivero herido en un asalto

La ciudad de Concordia es la más azotada por la inseguridad en la provincia, aunque los colectiveros no venían siendo blanco de violentos robos como el ocurrido ayer por la tarde. Dos ladrones abordaron a un chofer en la parada de la Línea 4, lo golpearon, lo apuñalaron y le sustrajeron el celular . La víctima los corrió, atrapó a uno de ellos y lo entregó a la Justicia con la ayuda de vecinos. Sufrió una lesión leve y le dieron el alta.





Marcelo Luna, de 31 años, puede contarlo porque el puntazo no fue muy profundo. En diálogo con UNO, el trabajador de la empresa Palmares SRL contó: "Recién relevaba a mi compañero cuando iba a la cabecera de descanso, estaban estos dos chicos, cuando me agaché para juntar una moneda uno agarró y me pegó con una piedra en la cabeza y otro una puñalada. Entraron a pedirme todo lo que tenía, me llevaron el celular y salieron disparando".





El hecho ocurrió alrededor de las 16, en el barrio Sarmiento, pero no terminó ahí, sino que el muchacho decidió ir a recuperar lo suyo, por el contenido más que por el valor material: "Los corrí unos 50 metros, y a uno lo alcancé, el que me robó el teléfono y tenía el cuchillo salió disparando. Después empezaron a venir los vecinos", relató Marcelo, y luego lamentó: "Me robaron un celular que hasta el día de hoy estoy pagando, pero eso es lo de menos, porque tenía cosas muy importantes para mí, era lo que más me importaba, por eso más que nada lo corrí".





chofer1.jpg



Sobre la herida de arma blanca que sufrió, dijo: "Me pincharon con el cuchillo en la axila derecha, que no fue nada grave, pero sí sangró mucho".





Minutos después llegó la Policía al lugar del hecho, y una ambulancia trasladó al chofer al hospital Masvernat, donde le practicaron las curaciones y luego le dieron el alta.





Vecinos registraron el momento posterior a la detención, cuando tenían al acusado reducido en el suelo, hasta la llegada de la Policía. En el mismo se observa a Luna sentado en una silla de plástico, previo a ser asistido por el servicio de emergencias.





Desde la Policía se informó que el ladrón detenido sería menor y está domiciliado en el barrio El Silencio, en tanto que el cómplice que se llevó el celular estaría identificado. El fiscal en turno ordenó el traslado del joven arrestado a la Alcaidía y será imputado por el Robo calificado en flagrancia, en grado de tentativa.





Se señaló que en la zona donde ocurrió el hecho hace tiempo que están pidiendo mayor presencia policial, en particular una garita de la fuerza ante los reiterados hechos delictivos callejeros, sin embargo aún no han tenido una respuesta.





Por otro lado, en horas de la mañana de ayer ocurrió otro arrebato en Concordia, esta vez protagonizado por motochorros. Fue minutos antes de las 8, cuando dos asaltantes circulaban detrás de la víctima, quien llevaba el celular en una mano mientras caminaba por calle Urdinarrain. Al llegar a Concejal Veiga, uno de los ladrones abordó a la joven y le sustrajo el teléfono, para luego volver a subirse, el conductor aceleró y se dieron a la fuga. Pero a los pocos metros colisionaron contra una moto conducida por una mujer, quien cayó al suelo. No obstante, aceleraron la marcha y huyeron a contramano.





En el lugar intervino personal policial, que tomó la denuncia de la víctima del robo, y una ambulancia para asistir a la señora que cayó al asfalto, pero no sufrió lesiones de consideración.