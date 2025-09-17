Uno Entre Rios | Ovación | Lionel Messi

Lionel Messi superó un récord de Cristiano Ronaldo

Con su gol ante Seattle, el astro argentino se convirtió en el jugador que más rápido llegó a los 880 gritos. Cristiano Ronaldo lleva más anotaciones.

17 de septiembre 2025 · 16:54hs
Lionel Messi superó un récord de Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi superó un récord de Cristiano Ronaldo.

Inter Miami le ganó 3 a 1 al Seattle Sounders con una actuación estelar de Lionel Messi. El astro argentino convirtió un gol y repartió una asistencia para que los dirigidos por Javier Mascherano se asienten en los puestos de playoffs de la MLS. Además, Leo le arrebató un récord a Cristiano Ronaldo en su lucha por ser el máximo goleador de la historia del fútbol.

En un duelo que pintaba caliente por el escándalo ocurrido en Seattle hace algunos días atrás, Messi se encargó de apagar las llamas con su fútbol y asistió a Jordi Alba para que anotara el 1 a 0 parcial antes de los 15 minutos. Tiempo más tarde la sociedad se invirtió y fue el español quien tiró un centro atrás para que la empujara el argentino.

Argentina será visitante en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

Argentina se despide de las Eliminatorias visitando a Ecuador

¿quien lucira la 10 de la seleccion argentina ante la ausencia de messi?

¿Quién lucirá la 10 de la Selección Argentina ante la ausencia de Messi?

Lionel Messi superó un récord de Cristiano Ronaldo

Messi MdC.jpg
Lionel Messi y una muestra de su calidad a pesar de los años.

Lionel Messi y una muestra de su calidad a pesar de los años.

Con este tanto, alcanzó los 20 en la presente edición de la MLS y quedó a uno de Sam Surridge, delantero de Nashville que hoy se está quedando con la Bota de Oro. En cuanto a los pases de gol, el capitán de la Selección Argentina marcha quinto en la tabla con nueve, siete menos que el líder Anders Dreyer de San Diego FC.

El de anoche fue el gol número 880 de la carrera de Lionel Messi y, con 38 años y 84 días, se convirtió en el jugador que más rápido llegó a esa cantidad de celebraciones. Superó a Cristiano Ronaldo que alcanzó esa cifra en 1214 partidos con 39 años y 54 días.

LEER MÁS: Mauricio Chiementín: "Atlético Paraná quiere recuperar lo que logró en su historia"

Igualmente, Leo está lejos de alcanzarlo como el máximo goleador de la historia de fútbol. Mientras que el portugués posee 943 gritos y sigue sumando a sus 40 años, el rosarino está a 63 de igualarlo. Cristiano tiene la chance de ampliar la distancia este miércoles, ya que desde las 15.15 el Al-Nassr se mide ante el Istiklol de Tayikistán por la Champions League Two de Asia.

Messi, por su parte, tendrá mucha acción en los últimos días de la temporada regular de la MLS. El sábado, desde las 20.30 ante DC United en Miami, comenzará una seguidilla de siete partidos en 29 días antes del comienzo de los playoffs. Si consigue imponerse en todos esos encuentros, obtendrá la Supporter's Shield por segunda temporada consecutiva; si no lo hace, dependerá de otros resultados.

Lionel Messi Inter Miami Seattle Sounders Cristiano Ronaldo
